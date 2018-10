Nacional - Grêmio: se espera un verdadero duelo Uruguay-Brasil

Bolsilludos y gremistas, uruguayos y brasileños, dos estilos de fútbol diferentes se enfrentan esta noche en el Gran Parque Central, que estará colmado por aficionados locales y con apenas 600 portoalegrenses que llegan del norte. Nacional llegó aquí venciendo a Oriente Petrolero en la primera fase, Grêmio consiguió el pasaje directo tras ser el subcampeón del Brasileirao. Grêmio, uno de los diez mejores presupuestos de esta Copa Libertadores, llega a Uruguay y enfrenta a Nacional, con un presupuesto de al menos, la mitad.

Pelusso sabe todo sobre el conjunto norteño

"Si yo empezara ahora a preocuparme sobre qué es lo que pasa con Grêmio me tendría que ir para mi casa a dedicarme a otra cosa, a Grêmio lo estamos siguiendo desde que se hizo el sorteo de la Libertadores, lo mismo que Newell's y Atlético Nacional; sin saber siquiera si pasábamos o no, pero con la ilusión de vencer a Oriente Petrolero no podemos decir: 'Ah, ahora que pasamos ¿quién nos toca?, porque sería tarde, tardísimo' ", palabras de Gerardo Pelusso posteriormente a vencer al equipo boliviano de Oriente.

El floridense tenía estudiado todo sobre sus posibles rivales, y no dudó al mencionar: "de Grêmio sabemos todo lo que hay que saber, sabemos lo que hacen todos los días, desde que terminó el campeonato pasado, hasta quién trajeron ahora, a quién se le llevaron, el cambio de entrenador, cómo entrenan, todo, sabemos todo, por información no nos van a ganar y por preparar el partido tampoco, si nos ganan va a ser porque juegan mejor que nosotros", añadió el entrenador tricolor.

Enderson Moreira no se queda atrás

El brasileño mencionó que sabía todo acerca de Nacional y que "había de ser un rival muy dificil, uno de los más duros del grupo". El tricolor gaúcho también conoce todo sobre el tricolor charrúa, sabe lo que puede pesar el Gran Parque Central y que Nacional, al igual que su conjunto, es un equipo copero.

Nacional jamás le pudo ganar a Grêmio por la Copa Libertadores

Se enfrentaron cuatro veces, con dos victorias brasileñas y dos empates. Nacional buscará romper esa racha esta noche, como local y por primera vez este enfrentamiento se jugará en el Gran Parque Central, ya que las dos veces anteriores se disputó (cuando Nacional fué local), en el Estadio Centenario, allí obtuvo esos dos empates.