Resultado Nacional - Gremio por la Copa Libertadores 2014 (0-1)

00:11. HASTA ACÁ HA LLEGADO LA COBERTURA DE ESTA NOCHE. ¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS Y NOS ENCONTRAMOS EN UNA NUEVA TRANSMISIÓN DE VAVEL EN VIVO Y EN DIRECTO! ¡MUCHAS GRACIAS NUEVAMENTE! EN UN RATO ESTARÁ TODO EL ANÁLISIS DE LOS ESPECIALISTAS DE ESTE COTEJO. ¡HASTA SIEMPRE!

00:09. Gremio por su parte recibirá a Atlético Nacional en Brasil el 25 de febrero desde las 23:00hs.

00:08. Nacional jugará por la segunda jornada de la Copa Libertadores el próximo 27 de febrero ante Newell´s Old Boys en Rosario, Argentina. El encuentro iniciará 22:45hs.

00:07. Nacional no pudo desplegar un buen juego. Le costó generar por abajo y apostó mucho a los balones elevados. Gremio controló la pelota y a partir de jugadas fue arrinconando a su rival hasta terminar el cotejo. Mala actuación de la terna arbitral no sancionando varios foules, permitiendo que la barrera se adelante y, sobre todo, por no sancionar un claro penal por mano. Indicaron que fuera del area mientras que fue dentro.

00:05. FINAL DEL JUEGO EN EL ESTADIO DEL PARQUE. NACIONAL CAYÓ POR 1-0 ANTE GREMIO. EL GOL LO HIZO CRISTIAN RIVEROS DE CABEZA A LOS 15´ST.

48´ SEGUNDO CAMBIO EN GREMIO: MAXIMILIANO RODRÍGUEZ POR ZÉ ROBERTO.

47´ El centro lo controló Grohe.

47´ Centro y otro córner.

46´ Córner para Nacional.

45´ No se respetó la distancia de la barrera y fue imposible sacar un remate certero. Luego de una serie de rebotes y empujones hubo foul en ataque de Alonso. Tiro libre para Gremio en su propia area. Cuatro minutos más.

44´ Era mano dentro del area. Era penal.

43´ La sacó en la linea Edinho después de cabezazo de Alonso. Ahora tiro libre apenas afuera del area.

41´ Pelota rápida para Luan quién dispara y envia su tiro apenas a la derecha de la valla protegida por Munúa.

40´ PRIMER CAMBIO EN GREMIO: LEO GAGO POR RAMIRO.

39´ Foul de Scotti sobre Hernán Barcos. Fue amonestado el defensor.

37´ Nacional necesita generar chances claras pero a lo único que apuesta es a balones elevados. Es difícil empataron el cotejo así.

36´ ÚLTIMO CAMBIO EN NACIONAL: HUGO DORREGO POR RINALDO CRUZADO.

35´ Centro de Calzada y el cabezazo de Alonso se va abierto a la derecha.

33´ Gran centro de Recoba pero Mascia no llegó a pasarle de cabeza a Alonso. Nacional apuesta a los balones largos al area contra un equipo brasileño que no afloja y continua atacando.

31´ Remate de Riveros, se fue abierto a la derecha. Está marcando mal Nacional.

30´ Foul de Cruzado. Tiro libre para Gremio a 40 metros del area.

28´ CAMBIOS EN NACIONAL: SE VA GASTÓN PEREIRO, ENTRA JUAN CRUZ MASCIA. SE VA CARLOS DE PENA E INGRESÁ ÁLVARO RECOBA.

27´ De Pena cabeceó y controló sin problemas Grohe.

26´ Barcos desperdició chances enganchando y no tiró al arco. Los centrales le quitaron la pelota en una chance inmejorable.

25´ Gremio se replega atrás y aposta al contraataque. Esto hace que Nacional tenga más la pelota y más chances de empatar.

23´ ¡GOOOOOOL DE GREMIO! RIVEROS DE CABEZA ANOTA EL 1-0 LUEGO DEL CENTRO DE EDINHO POR LA DERECHA.

21´ Los hinchas de Nacional cantan como locos ya que saben que es un momento clave del encuentro.

20´ Tiro de Barcos que controla Munúa.

19´ El mediocampo empieza a desaparecer e inicia el ida y vuelta. Cualquiera de los dos que anote se llevará seguramente el cotejo.

17´ No era offside de Alonso después de un gran pase De Pena. Tiro libre indirecto para Gremio.

15´ Nacional se muestra mejor y con más chances de ganar el encuentro tiene más la pelota y más llegada.

14´ Foul de Calzada sobre Barcos.

12´ Tiró Calzada pero controló facilmente Grohe.

11´ Cortó rápido Nacional.

10´ Córner para Gremio.

6´ Nacional vuelve a comandar las jugadas pero como deciamos antes, no tiene peso adelante para desequilibrar el marcador.

5´ Gremio empieza a tener la posesión pero no genera jugadas.

3´ Nacional presiona y juega en campo de Gremio. La visita no hace pie en el inicio de la segunda parte.

1´ Tapó Grohe un claro gol de Nacional. Remató de cabeza Scotti.

0´ Córner para Nacional.

23:17. INICIÓ LA SEGUNDA PARTE EN EL PARQUE CENTRAL. NO HAY CAMBIOS.

23:15. El conjunto uruguayo ya está en el césped. Esperamos por Gremio. El local no presenta cambios.

23:13. Los jueces ya se encuentran en el campo de juego. En breve iniciará el complemento de Nacional 0-0 Gremio.

23:10. En el banco de Gremio: Busatto, Bressan, Leo Gago, Maxi Rodríguez, Alan Ruíz, Jean Derreti y Evaldo. En el banco de Nacional: Bava, De los Santos, Rafael García, Dorrego, Recoba, Renato César y Mascia.

23:05. La primera parte mostró dos momentos claros: En los primeros 25 minutos fue Nacional quién pudo imponer su juego, presionar en las salidas y generar las situaciones más claras ante un equipo brasileño que no podía superar la mitad de cancha. Sin embargo, a medida que fue transcurriendo el tiempo, los dirigidos por Moreira fueron mejorando. Zé Roberto se retrasó para dar una mano en la creación de juego y los visitantes fueron arrinconando al rival. Aunque tampoco tuvieron grandes chances de conseguir la victoria parcial. Fue justamente Zé Roberto quién tuvo la chance más clara para el equipo brasileño con ese tiro lejano. El bolso deberá encontrar la chance de retornar al juego del comienzo y tener contundencia para quedarse con los tres puntos.

23:01. TERMINÓ LA PRIMERA PARTE EN EL GRAN PARQUE CENTRAL. NACIONAL Y GREMIO EMPATAN 0-0.

45´ Ahora si un minuto más.

44´ Un minuto más cuando se cumpla el tiempo.

40´ Exigió Gremio en el primer palo, Álvarez la mandó al corner pero el árbitro no adviritió esto. Saque de arco.

39´ Córner para Gremio.

38´ Tiro libre de Gremio, jamás llegó Luan a conectar el centro.

35´ Tiro de De Pena. Se fue apenas abierto a la derecha.

33´ Tiro de Riveros, controló Munúa.

31´ Foul de Werley en la espalda de Alonso. Fue amonestado el brasileño.

30´ Tiro de Alonso con la izquierda, se fue por arriba del horizontal.

29´ Foul de Werley sobre De Pena en mitad de cancha.

27´ Disparo de Zé Roberto y tapo Munúa. Después el arquero respondió a un cabezazo de Luan.

25´ Se juega el encuentro en campo de Gremio. Nacional parece tener más chances de ganar.

24´ Foul sobre Wendell en la salida de Gremio.

22´ Nacional presiona y empieza a torcer la posesión a su favor. Además el conjunto uruguayo tiene más llegadas que su rival.

21´ De Pena remata y se va por arriba.

19´ Centro de Cruzado, sacó Grohe.

19´ Córner para el tricolor.

18´ Nacional marcó en la jugada a balón parada y cesó el ataque.

18´ Buena jugada de Zé Roberto por la izquierda. Córner para Gremio.

16´ Foul de Calzada. Tiro libre para Gremio.

13´ Discusiones entre los brasileños y uruguayos. Fue amonestado Riveros.

11´ Buen remate de Prieto se fue abierto a la derecha.

9´ Buen inicio de Gremio presionando en las salidas. A Nacional le cuesta armar juego.

22:15. Arrancó el encuentro en el Gran Parque.

22:06. En el banco de Gremio: Busatto, Bressan, Leo Gago, Maxi Rodríguez, Alan Ruíz, Jean Derreti y Evaldo. En el banco de Nacional: Bava, De los Santos, Rafael García, Dorrego, Recoba, Renato César y Mascia.

22:05. Al culminar el encuentro de esta noche se jugará el otro cotejo del grupo. Atlético Nacional de Colombia recibirá en Medellín al ya mencionado Newell´s.

22:00. Esta noche tampoco podrá estar presente el paraguayo Ismael Benegas. Recordamos que el jugador había sido suspendido por tres jornadas en la edición pasada cuando jugaba para Libertad. Esta noche finalmente terminará dicha sanción y podrá estar presente si el DT así lo desea, cuando el 27 de febrero enfrente por la segunda fecha en Rosario, Argentina, a Newell´s Old Boys. A su vez, no estará en cancha el australiano Richard Porta ya que sus últimos rendimientos no dejaron para nada conforme al entrenador Pelusso.

21:58. Nacional en su último partido por la primer fecha del Torneo Clausura 2014, venció a Racing de visitante por 2-0. Gastón Pereiro y Juan Cruz Mascia anotaron para el equipo dirigido por Gerardo Pelusso.

21:54. Gremio clasificó a esta etapa directamente ya que fue subcampeón del Campeonato Brasileño 2013. Su último encuentro oficial fue en el Campeonato Gaucho cuando igualó 1-1 contra Internacional de Porto Alegre. Hernán Barcos anotó para los visitantes de esta noche, mientras que Fabricio lo hizo para los de rojo.

21:50. Como deciamos anteriormente, el "Bolso" llega a esta etapa de grupos tras participar en la primera rueda. Allí el conjunto de nuestro país venció al Oriente Petrolero de Bolivia. Tras la caída 1-0 en el partido de ida, Nacional consiguió el pase a la segunda ronda al ganar 2-0 en el Gran Parque Central. Los goles de aquella noche los hicieron Iván Alonso y Carlos De Pena.

21:47. Por su parte Gremio de Porto Alegre formará con: Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Werley, Wendell; Edinho, Ramiro Cristian Riveros, Zé Roberto; Luan y Hernán Barcos. DT: Énderson Moreira.

21:46. El once inicial del Club Nacional de Football será con: Gustavo Munúa; Pablo Álvarez, Andrés Scotti, Jorge Curbelo, Juan Manuel Díaz; Maximiliano Calzada, Nicolás Prieto, Rinaldo Cruzado; Gastón Pereiro, Iván Alonso, Carlos De Pena. DT: Gerardo Pelusso.

21:45. ¡Bienvenidos a lo que será una nueva transmisión de VAVEL Uruguay! Esta noche les brindaremos toda la accción del encuentro por el grupo 6 de la Copa Bridgestone Libertadores 2014 entre Nacional y Gremio (Brasil). Este partido marcará el inicio del grupo aunque Nacional ya ha participado de la primera rueda en el torneo internacional. El cotejo se disputará en el estadio Gran Parque Central y será arbitrado por el paraguayo Antonio Arias ¡Gracias por acompañarnos y que disfruten de la transmisión!