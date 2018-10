Nacional se complica en el "grupo de la muerte"

Nacional, que comenzó el partido teniendo el balón, no podía ingresar con balón dominado al área gaúcha, y debía recurrir a los remates de fuera del área (lo primero, uno del Corto Prieto que tomó una curva rara y pasó cerca), y sino con balones largos, saltándose la mitad de la cancha. En defensa, el Bolso preciso, no cometiendo errores tontos, como en partidos anteriores, que aquí le hubieran costado más caro de lo normal, arriba, Iván Alonso muy separado del mediocentro, el 24 no podía recibir balones, y lo hacía realizar un gran esfuerzo bajando a buscar balones, pero claro, no había con quien combinar. Por parte de Grêmio, sacando contragolpes rápidos y jugando a no perder, la jugada le salió bien, incluso perdiendo tiempo en varias ocasiones del partido. Antonio Arias muy permisivo, dejando pegar y no amonestando cuando correspondía.

La seguridad de Marcelo Grohe

Muy buena actuación del portero gremista, que fué uno de los puntos claves para mantener en cero la portería visitante, acompañado por dos muy buenos defensores como Rhodolfo y Werley, que en momentos se vieron superados por Iván Alonso (promediando una pelota, la baja el ex Alavés y Espanyol para

Cruzado y el peruano la envía fuera por poco), y luego con varias tapadas sobre delanteros, sobre todo posterior al gol, que fué cuando el conjunto local se fué al ataque con mayor precisión.