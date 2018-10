Domingo por la mañana: puntos dobles

Son de esos triunfos que se festejan doble: porque vos te llevás tus puntos y porque se los privás a un rival directo. Así se fue Sud América del Méndez Piana, tras ganarle 1 - 0 a Miramar Misiones.



La palabra 'descenso' era la que rondaba en las cabezas de los entrenadores en la mañana dominguera. Ambos sabían que los puntos en disputa eran de suma importancia, porque cada vez falta menos y hay que sumar para lograr quedarse en primera. Con ese condimento extra se desarrolló el partido muy intenso, trabado y parejo. Arrancó mejor la IASA, inquietando al "gallego" Berbia y con un Gonzalo Malán difícil de marcar para los contrarios.

Tímidamente Miramar se animaba y le jugaba de igual a igual a Sud América, los locales tuvieron sus chances con Pandiani y un tiro libre de Pallante, pero el marcador continuaba cerrado. Melazzi, de lo mejor de Miramar, tuvo la más clara con un remate que se estrelló en el palo.



A los 40' Miramar se quedó con diez hombres por la expulsión de Broli. De todas formas, lo disimuló bien en los primeros minutos del complemento, incluso teniendo más iniciativa que Sud América.



Y llegó el minuto 67, en el que Santiago Carrera bajó a Melazzi en el área, el juez pitó penal, y Federico Ramos fue el encargado de ejecutarlo, el remate del jugador cebrita fue a parar a las manos del "perro" Irazún, que se convertía en figura importantísima, dándole seguridad a su equipo.



El enorme esfuerzo de Miramar de seguir luchando y creando situaciones, no se correspondía en el marcador. Y la sensación en el estadio era "si no lo metió de penal, no lo mete más", la gente empezaba a perder esperanzas de que su equipo llegara al primer tanto.



Como si fuera poco, diez minutos después llegó el gol de Federico Gallego, el cual lapidó totalmente a Miramar, que a pesar de tener un trámite absolutamente adverso, siguió insistiendo, pero no le alcanzó.



El "perro", Malán y Gallego, fueron las figuras para que los buzones se llevaran los seis puntos que se tenían que llevar, se arrimaron a los que no duplican y se ilusionan con quedarse en Primera.