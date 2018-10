Peñarol sigue penando y no pudo con "La Academia" en el Centenario

Parecía que Peñarol iba a mostrar otra cosa en la noche del Centenario, cuando en la primera parte era la movilidad y la técnica de Paolo Hurtado, junto al anotador del gol, el lungo delantero argentino Javier Toledo, que exigía en el área del cervecero, la subida de Baltasar Silva y la pegada de Pablo Lima. Pero en el segundo tiempo, cuando dejó el terreno de juego Toledo, y en Racing ingresó Cristián Tabó, el partido cambió. Luis Antonio Gorocito marcó el gol para los racinguistas.

Primera media hora, con poco fútbol bien jugado

Llegadas de Zalayeta, Silva y un tiro libre cervecero que logró despejar bien Castillo fue lo que sucedió en los primeros minutos de juego, no había mucha cosa interesante, se atacaban poco, y el partido no era bueno para ver.

El equipo manya, aprovechando la pelota parada, logra desnivelar

Minuto 36, falta en el sector izquierdo del ataque de Peñarol, Pablo Lima se dispone a realizar el cobro, Javier Toledo se desmarca notablemente y conecta un espectacular testarazo para hacer caer por primera vez y única en la noche del Centenario, la valla del veterano guardameta visitante, Jorge Contreras. Peñarol arrancaba ganando, algo que no es tan común desde que tomó el mando del equipo carbonero Jorge Fosatti.

Segundo tiempo, declive carbonero, repunte académico, Tabó el revulsivo

Dos puntas marcaron este hecho, y fueron en el mismo minuto. Abandonó, con alguna dolencia, el terreno de juego, el argentino Javier Toledo, e ingresó, buscando otra cosa muy diferente con Jonathan Rodríguez (velocidad y contraataques rápidos, e intentar tomar mal parado al Racing Club), y en el equipo visitante, la salida al campo de Cristián Tabó, sustituyendo a Agustín Gutiérrez (que junto a Zabala fueron lo mejor del primer tiempo cervecero), sin dudas fué ese revulsivo que necesitaba Racing Club.

Lo que buscaban los aurinegros, lo acaban logrando los cerveceros

Y es que en un córner a favor de los carboneros, parte notablemente con un quite defensivo, la pelota deriva en el mencionado Tabó, que con un pique endiablado tocó luego para Luis Antonio Gorocito, quien con un remate notable de pierna zurda, la mandó a buscar al fondo de las mallas a Juan Castillo. El partido se igualaba. Y es justo el empate, ya que después del tanto, no hubo mucho más, poca jugada elaborada y los dos equipos tuvieron pelotas quietas que no lograron aprovechar con justeza.

El final del partido, reprobación de la hinchada

Los últimos minutos finalizaron con un curioso hecho, con el partido igualado, Andrés Cunha pitó una falta en zona defensiva, los jugadores de ese sector la jugaron entre ellos, Racing no presionaba, y como Peñarol no tenía intenciones de jugar y buscar el triunfo, el juez pitó el final. Los hinchas reprobaron este hecho con un pitido cerrado, cansados y no identificados con lo que ven en campo en las últimas actuaciones.

1. Toledo, autor del gol carbonero se retira frustrado y con molestias en su posterior. No jugaba desde noviembre. Foto: Tenfield.com