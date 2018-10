Punto final a la mala racha, ganó Nacional

Nacional volvió al gol y al triunfo, después de tres golpazos ante Danubio, Newell's Old Boys y River Plate, parecía que se venía el cuarto cuando apenas a los ocho minutos de juego Júnior Arias mandaba la pelota al fondo del arco de la Tribuna Héctor Scarone, pero Nacional, con más alma que fútbol, se fué adelante, y en una notable jugada del juvenil Gastón Pereiro, que se puso el equipo al hombro, logró igualar el encuentro tras un borbollón y que Juan Cruz Mascia enviara la pelota al fondo.

Los errores defensivos continúan

La defensa de Nacional se compuso con Guillermo de los Santos en el lateral derecho, el paraguayo Benegas y Andrés Scotti en la zona central y Juan Manuel Díaz por el sector izquierdo. Volvió a mostrar fallas, dandole dolores de cabeza Junior Arias a toda la defensa, un sólo hombre, le trajo problemas a la zona trasera del conjunto tricolor.

Nacional se fué al ataque, aunque con nervios tras el gol verdinegro, pero una internada de Gastón Pereiro en el sector derecho apilando hombres del Tanque, permitió, después de una serie de rebotes, mandar la pelota al fondo a Juan Cruz Mascia. Será casualidad que el gol que rompe la racha fué de tal manera que parecía que la pelota no quería ingresar...

Gustavo Munúa, pilar de que Nacional no concediera más tantos

El meta tricolor no permitió a los visitantes que anotaran en mayor cantidad de oportunidades, nuevamente mostró seguridad, sin dudas, garantía en la valla bolsilluda, pero claro, un portero no puede asegurar que la portería termine en cero, si es que la defensa sigue teniendo fallas, y verdaderamente, ha probado con todos los jugadores, excepto Jonathan Píriz, que llegó en el último período de pases y aún no ha tenido minutos.

Nacional no remontaba un partido desde la jornada 14 del Torneo Clausura 2013, casi un año sin recuperarse en un encuentro, después de arrancar perdiendo. Similar tiempo desde que Henry Giménez no marcaba un gol, también había sido en mayo de 2013 jugando para el Grosseto, en la Serie B de Italia. Pasaba a ganar el tricolor con ese tanto, 2-1, y la tranquilidad llegó a los hombres de Pelusso, sin embargo, El Tanque Sisley continuaba llegando al pórtico de Munúa que respondía con sus notables condiciones, finalmente, Andrés Scotti, con un soberbio cabezazo, cerró la goleada tricolor. Nacional se coloca líder de la importantísima tabla Anual, a la espera de lo que realice Danubio mañana...