Los Bichos Colorados atacan nuevamente en Capurro

Con un rendimiento muy bueno, Rentistas se impuso al conjunto de Capurro, el cual nunca se sintió cómodo en su cancha, no tuvo ideas como en partidos anteriores, y es para remarcar que tampoco pudo sobrepasar una defensa muy bien plantada



Corría el primer minuto de juego, cuando, luego de un tiro de esquina, un remate de Rodrigo Vázquez fue a parar a los pies de Maidana, éste le gano la posición a su defensor y con una buena definición decretaba el 0-1, tempranero en el encuentro, que iba a obligar a Fénix a salir a buscar el empate.

Este gol le permitía al Bicho Colorado replegarse en el campo, poniendo cinco defensores, cediéndole la posesión y la responsabilidad de ser protagonista al conjunto albivioleta. El Fito leyó muy bien las intenciones del contrario, y poniendo aMárquez y a Vázquez por la derecha, evito la proyección de una de las figuras de Fénix y del campeonato, Rodrigo Rojoy también del ex jugador de Defensor Sporting, Aníbal Hernández. Teniendo la banda izquierda del ataque de los dirigidos por Juan Tejera controlada, Rentistas dejaba libre la banda derecha, donde se encontraba demasiado soloMaximiliano Pérez, ya que el lateral derecho, Juan Álvez, no tiene mucha subida. Esto generó que el equipo de Capurrotirara centros frontales, los cuales fueron rechazados porCafú,Sellanes y Ramírez. Las pocas chances que Fénixlogro generar fueron por el lado izquierdo del ataque con dos remates, uno de Andrés Schettino que se estrelló contra el palo, y otro del Cecilio Waterman, que fue bien contenido por Reyes.

El primero tiempo se fue con un Fénix con muy pocas ideas, teniendo la pelota, pero no llegando a dañar demasiado aRentistas, que esperaba generar de contragolpe el segundo gol.



En la segunda etapa, Tejera mando dos cambios ofensivos para lograr empatar el encuentro, Ligüera y Vega entraban por Gonzalo Papa y Waterman respectivamente



Como si fuera poco, a los 8 minutos del complemento,Rentistas iba a encontrar el segundo gol por parte de Bruno Piñatares, con un buen cabezazo, que dejo sin respuesta al panameño Mejía.

Luego del segundo gol recibido, Fénix salió decidido a buscar el descuento, esta tarea no iba a ser fácil, ya que en frente tenia a uno de los mejores goleros del campeonato. Esto lo demostraría con dos atajadas impresionantes, una con un remate de Maxi Pérez que sacó al córner, y luego, con el penal atajado a Martin Ligüera de forma espectacular.



Fénix no bajó los brazos y siguió buscando, pero la defensaColorada estaba en una tarde estupenda, esto se sumó a que el albivioleta no tenía ideas para vulnerarlo. El malhumor de quienes tenían la responsabilidad de generar fútbol tampoco ayudaba, especialmente el caso de Aníbal Hernández que supo pelearse con rivales y compañeros ante cada pelota mal jugada.



A los 37 minutos, fue Schettino quien anotó de cabeza, pero la acción fue anulada por offside. Tejera puso a Callorda en lugar de Cavallini, que siguió jugando mal en ese segundo tiempo, y algo de peso logró, pero no el suficiente.



Recién a los 43 minutos Fénix logro quebrar la defensa del conjunto de Barán. Maxi Pérez desbordó por derecha yGonzalo Vega, entrando por el segundo palo, puso el 1-2.



No le daba el tiempo a Fénix, que mandando la pelota al área perdía ante la zaga roja. Solo hubo tiempo para una expulsión, la de Andrés Schettino, por una falta ocurrida en la mitad de la cancha, ya en los descuentos.



Rentistas se ilusiona con entrar a una copa internacional y tiene con que, solo debe lograr más triunfos para poder seguir soñando. Fénix perdió el invicto, pero no la punta del torneo, ahora se encuentra primero pero no tan cómodo, ya que tiene a Nacional a un solo punto.