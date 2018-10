Pelusso arriesga la Copa Libertadores

Los tricolores viajaron ayer desde las 06:30 hacia Medellín donde ya se encuentran.Gerardo Pelusso plantea un encuentro con un equipo plagado de suplentes y de los jugadores que no pueden jugar hasta dentro de 15 días por el torneo local.

Atlético Nacional es el bicampeón colombiano y suma 3 puntos en este Grupo 6

Atlético Nacional venció por 1-0 en la primera jornada al equipo de Newell's Old Boys, mientras que en la segunda fué al Arena do Gremio en Porto Alegre, y cayó por 3-0. Su homónimo uruguayo, cuenta sus partidos por derrotas, además, en la suma de los dos (0-1 vs Grêmio y 4-0 vs Newell's Old Boys), recibió cinco goles y no anotó ninguno.

Nacional venía mal y acomodó su marcha el pasado viernes por la liga local

Nacional sumaba tres caidas consecutivas (Danubio, Newell's Old Boys y River Plate), hasta que el pasado viernes vencera al conjunto del Tanque Sisley, por 3-1luego de ir cayendo 0-1.

El equipo de rotación, una sorpresa, aunque los jugadores están capacitados para lograr el triunfo

Muchos de estos jugadores ya tienen experiencia internacional (Bava, Nacho,Arismendi, Curbelo, Calzada, Morro y Álvarez) , acompañados por jóvenes comoEspino, Dorrego y de Pena (que fué vital para que Nacional se metiera en la fase de grupos en aquellos duelos ante Oriente Petrolero, sobre todo en el de vuelta marcando un gol), buscarán esa mixtura, el equipo que se lo podría llamar "A", perdió sus dos primeros partidos de la fase de grupos, ahora, con este equipo que se lo podría llamar "B", buscará al menos un punto, o los tres, para seguir con chances en esta Copa.

Richard Porta viajó lesionado

Richard Porta se quejó del viaje de 13 horas a Medellín porque está lesionado y lo llevaron para completar plantilla. El australiano declaró: “Me trajeron para completar el plantel y de paso estar con mis compañeros pero pierdo cuatro días de recuperación. La sanidad me dijo que sólo podía hacer piscina”.

Carlos de Pena cree que Nacional sigue vivo

El juvenil tricolor habló con el periódico deportivo "Ovación" y declaró lo siguiente: "Por suerte se pudo cambiar la pisada en el partido frente al Tanque después de haber pasado una semana muy complicada. Con tres derrotas con resultados abultados. Algo que no esperábamos, pero sabíamos que podíamos dar vuelta las cosas. Y que dependía solo de nosotros, que solo nosotros podíamos salir de ese mal momento. Cuando los grupos están unidos como el nuestro las cosas son más fáciles. Somos un grupo fuerte, de hombres, con buenos referentes y eso es muy importante para enfrentar los momentos más difíciles. Sobre todo para nosotros los más chicos. Que ellos nos transmitan confianza y tranquilidad es importantísimo", dijo el 16.

"Para nosotros los más chicos son los primeros golpes, y son difíciles, pero es donde se aprende más", continuó el mediocentro .

"Por suerte tenemos el respaldo de los mayores que han vivido muchas más cosas que nosotros y tienen más experiencia, por eso nos han aconsejado bien y nos han dado para adelante en estos momentos", mencionó el juvenil que ya tiene algunos partidos de Copa encima.

Habrá que ver entonces lo que pueda hacer este equipo B, que si es subestimado, el Atlético Nacional podría llevarse una sorpresa, pero también es cierto, que no se tienen muchas expectativas.