Entrevista. Andrés Fleurquin en VAVEL: "Estoy quemando los últimos cartuchos"

Se puede decir que Defensor está totalmente recuperado. Dejando atrás la mala campaña del apertura, la viola vuelve a estar en la pelea por el campeonato. Además, están mostrando un gran desempeño en la Copa Libertadores, liderando el grupo 5, donde cosechó dos victorias en tres partidos, goleando a Real Garcilaso, y ganándole al campeón del Brasileirao, Cruzeiro.

En VAVEL fuimos a por la palabra de los protagonistas. Visitamos a Andrés Felurquin, referente violeta, que nos habló del buen momento por el que pasa su equipo, así como de su futuro como jugador profesional.

Pregunta: Defensor goleó a domicilio y sigue prendido a la pelea del campeonato a solo dos puntos del líder. ¿Qué análisis hace del partido ante Cerro Largo?

Respuesta: Si bien yo no jugué, mis compañeros hicieron un muy buen partido, tanto a nivel táctico como a nivel técnico. El equipo anduvo muy bien, así que ojalá podamos seguir con esa tendencia el partido contra Cerro que va a ser muy difícil, para seguir prendidos ahí arriba.

P: ¿Qué cree que cambió el equipo para pasar de una racha tan negativa como la del apertura, a estar otra vez peleando el campeonato?

"El juego era bueno, pero no se cristalizaba en los resultados"

R: Yo creo que la racha negativa fue más de resultados que de juego. Los últimos partidos del campeonato pasado y el inicio de éste fue así, porque el juego era bueno, y el equipo creo que ese buen juego no lo cristalizaba en los resultados. Afortunadamente esos resultados ahora sí se están dando, así que ojala sigamos de esta manera.

P: ¿Cree que es mérito del nuevo entrenador la racha positiva que están teniendo?

R: Cuando ganamos y cuando perdemos los méritos y las culpas son compartidas. Todos estamos en el mismo barco.

P: Laxalt el campeonato anterior, De Arrascaeta ahora. Como jugador de experiencia, ¿acostumbra a dialogar con los más jóvenes del plantel?

R: Sí, claro que sí, acá hay muy buen ambiente. Aparte son chicos formados en el club, que tienen una mentalidad bastante homogénea, eso facilita mucho las cosas.

P: Copa Libertadores. Están en un grupo exigente pero han tenido un gran rendimiento, ¿se ven en octavos?

R: Sí, nos vemos en octavos, pero sabemos que vamos en la mitad del camino recién. Quedan partidos durísimos como el próximo en Brasil y en la altura de Perú, pero bueno, lejos de resignarnos vamos a ir a sacar un buen resultado que nos permita quedar primeros.

P: La victoria ante Cruzeiro fue, sin dudas, una de las mejores actuaciones de Defensor en ésta Copa. ¿Confiaban en un resultado tan positivo?

R: Sabíamos que iba a ser muy duro, pero también confiábamos en que traerlos al Franzini, al ser una cancha chica, a ellos los iba a incomodar. Si bien el partido empezó un poquito a su favor, con ellos atacando y cerca de nuestro arco permanentemente, creo que en el segundo tiempo se dio vuelta la tortilla y pudimos hacer esos dos golazos que nos permitieron obtener los tres puntos.

P: El hecho de ser el equipo uruguayo mejor ubicado en ésta Libertadores, ¿puede ser una presión para el plantel?

R: No, presión no, no más que la presión que genera estar jugando en un equipo grande como Defensor.

P: Hoy por hoy sos uno de los más experientes del fútbol uruguayo, y se te ve en buena forma física, ¿le gustaría seguir jugando un tiempo más o ha pensado en la idea del retiro?

R: Ya estoy quemando los últimos cartuchos. Tengo contrato hasta junio, y después veremos con el cuerpo técnico y dirigentes, a ver qué es lo mejor para el club

P: El próximo rival es Cerro, que viene en un momento complicado, ¿qué partido espera?

R: Esperamos un partido muy duro. Es un equipo que viene herido, que va a intentar dar vuelta la dinámica que viene trayendo de perder partidos, pero no hay que descuidarse, estamos capacitados para ganar, pero tenemos que hacer las cosas bien.