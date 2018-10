No se despierta de la pesadilla

Nacional dominó gran lapso del primer capítulo El tricolor dominó el balón en los primeros treinta minutos de juego, buscando claramente tener la pelota en campo antagónico y acercarse lo máximo posible a la portería de Guillermo de Amores. Y se cumplió el cometido, Nacional tenía el balón, dominaba ampliamente el juego, pero cada vez que remataba a gol, fallaba, y esto, complica las aspiraciones que pueda tener cualquier equipo... si la pelota no va dentro de los tres palos, es complicado conseguir un triunfo. Esto fué así, hasta que el negriazul acomodó su mitad de la cancha e hizo el partido muchísimo más luchado, peleado y con un juego disputado sobre el círculo central, a causa de estos roces fueron amonestados en dos minutos Juan Cruz Mascia y el peruano Rinaldo Cruzado (de mal desempeño en la parte de partido que jugó) El Bolso mueve el banco y deja de tener ese juego que lo caracterizó en la primera mitad Ya en la segunda parte, apenas al comenzar, Henry Giménez sustituyó al amonestadoRinaldo Cruzado, buscando velocidad y mayor juego por los costados, abrir las bandas, algo que ya ha intentado Pelusso anteriormente y no ha podido lograr. Y otra vez volvió a ocurrir lo mismo, no sucedió lo que pensó el entrenador y Nacional comenzó a enviar balonazos largos buscando a Iván Alonso y Juan Cruz Mascia, que nunca ganaron por arriba. Y fué en el minuto 66 cuando se produjo un cambio raro, no por quien entraba (Chino Recoba), sino porque salía Juan Cruz Mascia, que había tenido un primer tiempo bueno y se había apagado un poco en el complemento, pero como Nacional está tan urgido de victorias, quizás el cambio más pensado era la sustitución del Chino porPablo Álvarez y pasar a defender con tres jugadores, como Andrés Scotti, el paraguayo Ismael Benegas, y alguien que volvía tras la suspensión clásica comoDarwin Torres. Esto de la línea de tres recién pasaría después del gol, con el ingreso deSantiago García para los últimos ocho minutos. El gol negriazul es procedido por una tonta falta de Pablo Álvarez y cuando parte el centro de Javier Chevantón, Caué Fernándes está en fuera de lugar Javier Chevantón había ingresado apenas diez minutos antes por Facundo Barceloy estaba generando algo diferente, y sobre todo, dolores de cabeza para la defensiva deNacional y con su buena pegada y su buen manejo del balón parado, tras una innecesaria infracción del lateral derecho tricolor que generó una falta peligrosísima. Centro de Javier Ernesto Chevantón y cabezazo de Caué Fernandes, que estaba en posición adelantada. El asistente número uno Mauricio Espinosa (el mismo que no viera picar adentro del arco de Manuel Neuer aquel increíble golazo de Steven Gerrard en el Alemania-Inglaterra de los octavos de final del Mundial deSudáfrica 2010), no observó como además del autor del gol Caué Fernándes, aparecían tres jugadores más en posición ilegal. Offside por dónde se lo mire y Espinosa no lo vió. Este gol polémico fué un cuchillazo para el tricolor. Una nueva polémica, el penalti no pitado sobre Santiago García En la siguiente secuencia de imágenes (cortesía de Alejandro Aparicio y Pasión Tricolor), se puede ver como el Morro Santiago García es camiseteado dentro del área por un jugador de Liverpool y ni el árbitro central Christian Ferreyra ni el asistente número dos Mauricio Alonso apreciaron la incidencia. Era penalti que no se pitó. Esta fue una de las últimas incidencias del partido.