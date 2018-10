Resultado Grêmio - Nacional por la Copa Libertadores 2014 (1-0)

Partido correspondiente al grupo 6 de la Copa Bridgestone Libertadores. Se disputará en el Arena do Gremio de la ciudad de Porto Alegre ante 28.302 espectadores.

0:15 ¡Nos despedimos en VAVEL Uruguay! Esperamos que hayan disfrutado el minuto a minuto de Grêmio y Nacional, con la información de lo que pasaba en Rosario entre Newell's Old Boys y Atlético Nacional, que definió la sorprendente clasificación de los de Medellín. Golpe durísimo para los rojinegros.

0:11 Así quedo el cuadro de los octavos de final. El único uruguayo en carrera, Defensor Sporting, enfrentará a los bolivianos de The Strongest. Deberá viajar primero a la altura de La Paz, para definir en Montevideo.

23:57 Final del partido. También terminó en Rosario hace un par de minutos. Clasifican Grêmio (BRA) y Atlético Nacional (COL). Eliminados Newell's (ARG) y Nacional (URU) (la peor copa de su historia y el peor equipo de la copa, con apenas un punto y -9 de diferencia de gol)

90+1' ¡Huuuuuy! ¡Córner de Dorrego, volea de MUNÚA, SÍ, MUNÚA, que había subido a cabecear, casi lo empata Nacional, apenas alto! Y en la contra, Barcos casi mete el segundo, pero tapó, quién sino. MUNÚA, que junto a Barcos, fueron los dos mejores del partido.

89' Se lo pierde Lucas Coelho, ha fallado muchos goles Grêmio.

85' Último cambio de Grêmio: Se retiró de la cancha Alan Ruíz, e ingresó Lucas Coelho.

83' ¡Huuuuuuuuuuuy! ¡Cerca Grêmio del segundo! ¡Deretti se lo pierde increíblemente, con Gustavo Munúa vencido! ¡Directo al ranking de bloopers!

77' Varias llegadas consecutivas de Grêmio, en la última, después de un jugadón, salvó Munúa.

71' Ingresó el uruguayo Maximiliano Rodríguez por Dudú. El ex del Montevideo Wanderers reconoció ser hincha de Nacional previo al partido de ida, y además mencionó que se trataba de un partido especial para él, pese a no haber vestido nunca la blusa alba.

69' Dos llegadas de Grêmio, en la primera fue despejada por un jugador de Nacional en el área, y en la segunda, un remate de Jean Deretti que se fué elevado.

66' Parecía mano en el área tras el remate de Alonso que dió en la barrera (pegó en una mano pero no fué intencional), y luego, volvió a pegar en otra mano de Grêmio, no se pitó nada.

66' Mano de Dudú (fue amonestado) al borde del área tras remate de Víctor Hugo Dorrego. Tiro libre peligroso. Irá Alonso.

65' Fue amonestado Ramiro en Grêmio.

63' Remató Iván Alonso de afuera del área. Despejó Marcelo Grohe, notable a un costado. El juego sigue.

61' Córner en forma olímpica de Víctor Hugo Dorrego. Sacó con los puños Marcelo Grohe. ¿Habrá aprendido del Chino Recoba?

60' Falta en forma de centro de Víctor Hugo Dorrego que es despejada por Marcelo Grohe. Se metía.

56' Remate de Hernán Barcos que se va desviado, alto.

54' ¡Increíble! ¡Se lo vuelve a perder Grêmio cuando Munúa ya estaba vencido!

23:17 ¡GOLAZO de Berrío en Rosario! ¡Newell's se está quedando afuera! ¡Newell's Old Boys (ARG) 1-3 Atlético Nacional (COL)!

53' Ingresa Sebastián Coates por Andrés Scotti. Vuelve a jugar después de siete meses por una lesión en el partido internacional Japón-Uruguay. El partido con la celeste fué en el mes de agosto.

52' Se lo pierde Barcos. Era un golazo.

50' Gol anulado a Rhodolfo por posición adelantada.

23:09 Comienza la segunda parte en el Arena do Grêmio, cambios en ambos equipos, en Gremio, ingresó Jean Deretti por Edinho, en Nacional, Calzada por Arismendi.

23:06 Vuelven los equipos a la cancha. Primero Grêmio y justo ahora está saliendo Nacional. Ya se juega en Rosario, Newell's 1-2 Atlético Nacional.

23:00 Con este gol, Grêmio le está ganando a Nacional por 1-0.

22:51 Final de la primera parte en el Arena do Grêmio de Porto Alegre: Grêmio está derrotando al Club Nacional de Football por 1-0 (Barcos de tiro penal).

22:49 Final de la primera parte en el Marcelo Bielsa de Rosario. Newell's Old Boys 1-2 Atlético Nacional. Ambos juegan con diez hombres.

43' Centro de Alan Ruíz, de una falta, cabeceado por un delantero local, pero estaba en offside.

42' Amonestado Iván Alonso. La primera en esta Copa Bridgestone Libertadores para el delantero de 35 años.

41' Córner de Nacional que intentó ser rematado por varios jugadores, todos pifiaron pero Scotti la había bajado con la mano. Todo anulado.

39' Falta del Morro García sobre Dudú.

38' Perdió un balón de los Santos en la salida, acabó en un centro y Scotti despejó, a córner.

37' El partido se hace ahora de ida y vuelta.

22:38 Minuto 36 en Rosario y se retira lesionado Maximiliano Rodríguez. Ingresa en su lugar Alexis Nicolás Castro. (NOB 1-2 NME)

34' Fuera de lugar de Werley.

33' Falta de Dorrego sobre un jugador de Grêmio. Peligrosa falta cerca del área. Irá en forma de centro.

32' Sigue controlando la pelota Nacional. Gremio no pasa la mitad de la cancha. Ahora un centro de Dorrego que se fué largo y alto.

30' ¡Huuuy! ¡Remate de Víctor Hugo Dorrego que pasa bastante cerca de la portería de Marcelo Grohe!

26' Momento bolsilludo en el partido.

25' Remate desviado de Andrés Scotti. Saque de puerta.

24' Balón despejado por la defensa del cuadro gaúcho.

24' Habrá otro córner que corresponde a Nacional.

23' Tiro de esquina que corresponde al Club Nacional de Football.

21' Remate de Arismendi a cualquier parte. No hubo peligro para el arco de Marcelo Grohe.

20' Córner para Grêmio que es despejado en el primer palo.

18' Falta del Morro García cuando presionaba en ataque a la salida del Grêmio.

17' Llegada de Nacional, varios pases seguidos y no pudo definirla Santiago García.

22:18 Minuto 17: ¡GOL de Newell's, lo hizo Milton Casco, descuenta la Lepra! ¡Newell's 1-2 Atlético Nacional!

22:16 Minuto 14: ¡Segundo GOL de Atlético Nacional! ¡Lo hizo Sherman Cárdenas! ¡Newell's 0-2 Atlético Nacional!

13' ¡GOOOOOOOL de Grêmio! ¡Hernán Barcos de penal! ¡Casi lo contiene Gustavo Munúa, fué por el centro el remate del argentino!

12' Será Hernán Barcos quien se encargue del remate.

11' ¡PENALTI PARA GRÊMIO! ¡Hernán Barcos fué bajado en el área por Jonathan Píriz y hay penalti para el conjunto gaúcho!

9' Centro de Grêmio tras una falta a 40 metros, se perdió fuera. Se queja Barcos con su compañero por haber tirado tan mal.

22:09 Minuto 8: ¡GOL de Atlético Nacional! ¡Con este gol de Tréllez se clasifican los colombianos y se queda afuera el conjunto leproso!

6' Primera llegada de Nacional, remató Dorrego y se perdió fuera.

22:07 Atención, minuto 5 en Rosario y ambos equipos se quedan con diez hombres. Expulsiones de Víctor López y Edwin Cardona, en Newell's y Atlético Nacional respectivamente.

3' ¡Huuuuuy! ¡ Cerca estuvo Cristián Riveros, que se lo perdió a bocajarro!

2' Comienza con la posesión el Grêmio. Nacional presiona arriba.

22:04 ¡YA JUEGAN EN EL ARENA DO GREMIO, GREMIO Y EL CLUB NACIONAL DE FOOTBALL!

22:02 ¡Ya están jugando en Rosario, Newell's Old Boys y Atlético Nacional!

22:02 Sebastián Coates ocupa un lugar en el banquillo de Nacional. Fué semifinalista de este torneo con el Bolso en 2009.

22:01 Los árbitros son bolivianos: Oscar Maldonado, Efraín Castro y Wilson Arellano.

22:00 Se saluda Gerardo Pelusso con Cristián Riveros, autor del gol en el partido del Gran Parque Central. Lo dirigió en la selección paraguaya.

21.58 ¡YA ESTÁN LOS EQUIPOS EN EL CAMPO DE JUEGO! ¡SE ENTONAN LOS HIMNOS!

21:55 Así lucía el Arena do Grêmio en el calentamiento de los jugadores de Nacional.

21:52 Ya tenemos imágenes televisivas desde el majestuoso Arena do Grêmio.

21:47 Se termina el grupo 8, Peñarol y Deportivo Anzoátegui (VEN) finalizan su participación en esta Copa con un 1-1 en el Centenario de Montevideo. En Buenos Aires, Arsenal de Sarandí (ARG) derrotó 3-0 al Santos Laguna (MEX) y se colocó como el mejor segundo. Enfrentará a Unión Española (peor primero). Los mexicanos serían el segundo mejor primero sólo si Grêmio no gana.

21:40 El veterano portero Gustavo Munúa es el capitán del conjunto visitante. Vuelve a ser titular por Copa Bridgestone Libertadores tras haberlo hecho Jorge Bava en los dos partidos ante Atlético Nacional y Newell's en Montevideo, en donde fué expulsado. Gustavo Munúa no era titular desde la derrota 4-0 ante Newell's Old Boys en Rosario, donde después de ese partido, el entrenador tomaría la decisión de encarar con jugadores no habituales el resto de la Copa.

21:30 Hernán Barcos, delantero y capitán del Grêmio FBPA. Foto de FIFA.com

21:10 Mientras que Nacional lo hará con: Gustavo Munúa, Jonathan Píriz, Guillermo De los Santos, Andrés Scotti, Juan Manuel Díaz, Hugo Dorrego, Diego Arismendi, Nicolás Prieto, Alfonso Espino, Iván Alonso y Santiago García. Son dirigidos técnicamente por Gerardo Pelusso.

21:05 Grêmio jugará con: Marcelo Grohe, Pará, Werley, Rhodolfo, Wendell, Jean Deretti, Ramiro, Riveros, Alán Ruiz, Dudú y Hernán Barcos. Entrenador: Énderson Moreira.

21:00 Ya tenemos alineaciones confirmadas.

20:45 Con el partido de hoy, el Club Nacional de Football es el primer equipo extranjero en jugar en los tres estadios que ha tenido Grêmio a lo largo de su historia.

20:30 Mientras tanto, los gaúchos buscarán colocarse lo mejor posible en la tabla global que determina los cruces de octavos de final.

20:20 Los tricolores uruguayos aún no han ganado. Cuatro derrotas y un empate en calidad de visitante ante Atlético Nacional de Medellín es lo que lo hace sumar apenas un punto en su peor Bridgestone Libertadores de la historia.

20:10 En el partido disputado en Montevideo, los brasileños se llevaron un triunfo que los hizo picar en punta y desde allí, no la volvieron a soltar. Fué 0-1 con el gol del paraguayo Riveros

20:00 ¡Bienvenidos a VAVEL Uruguay! ¡Hoy les llevaremos en directo desde el Arena do Gremio el partido entre el local y el Club Nacional de Football, que se despide con más pena que gloria de esta Copa Bridgestone Libertadores! Además, iremos minuto a minuto con lo que suceda en Rosario entre Newell's Old Boys y Atlético Nacional, lo que podría cambiar el órden de clasificados de este Grupo 6. Al finalizar estos partidos se conocerán todos los cruces de octavos de final.