The Strongest, rival de altura para Defensor

Defensor Sporting deberá escalar hasta la altura de la ciudad de La Paz para jugarse el pase a cuartos de final de la Copa Libertadores, ya que su rival será The Strongest, equipo dirigido tacticamente por Eduardo Villegas, ex seleccionador de Bolivia, que intentará aprovecharse del factor de la altura para sacar una buena ventaja en el partido de ida que se disputará el miércoles 16 de mayo.

Justamente en el Estadio Hernando Siles de la ciudad paceña, este pasado miércoles el aurinegro logró la clasificación al imponerse 2-1 al Atlético Paranaense brasileño con un tanto de Nelvin Solíz, que desniveló la balanza a favor del equipo boliviano ante el provisional empate logrado por Adriano Leite Ribeiro. Así The Strongest se clasificó como segundo del Grupo 1 con 10 unidades, una más que el Atlético Paranaense y 5 menos que el líder, Vélez Sarsfield.

Analizando al futuro rival violeta encontramos que en su arco a una de sus figuras, el veterano Daniel Vaca a sus 35 primaveras se encuentra en un gran estado de forma pese a ser uno de los arqueros más bajitos de la competición con solo 1.75m de altura, el ex Jorge Wilstermann tiene mucha agilidad y unos reflejos asombrosos. En la zaga, el brasileño Jeferson y el argentino Marcos Barrera son fijos aunque también suele dar una mano el mediocampista Diego Bejarano, por los laterales, el carril diestro es para Enrique Parada y el zurdo para el paraguayo Ernesto Cristaldo que también puede adelantar su posición a la de extremo, mismo caso del joven Diego Wayar, titular en el decisivo encuentro ante el combinado brasileño.

Alejandro Chumacero y Raul Castro forman el dueto de contención en la medular, por las banda derecha juega Solíz y la izquierda suele ser para el ya mencionado Bejarano o Daniel Chávez, en la ofensiva destaca el veterano goleador paraguayo Pablo Escobar que acompaña sus goles con mucho juego, experiencia, siendo capaz de retrasar su posición varios metros para armar el juego. El colombiano Jair Reinoso posiblemente será la referencia en ataque, colombiano de 28 años con mucha experiencia en el fútbol boliviano tras estar varios años en el Aurora y Bolívar.

El equipo violeta deberá doblar esfuerzos para traer un buen resultado de La Paz y así definir en el Estadio Franzini una eliminatoria que puede ser historica aunque no debe confiarse ante un rival que trata muy bien la pelota y tiene explosión en ataque, un rival que no está en esta instancia desde el año 1994 y no va querer desperdiciar la oportunidad de seguir haciendo una gran Copa Libertadores para una Bolivia que sorprendió al colocar a 2 equipos en octavos de final, The Strongest y Bolívar.

La vuelta se disputará el 30 de mayo en el Parque Rodó donde el equipo de Fernando Curutchet quiere seguir dando la cara por Uruguay en esta edición de la Copa Libertadores.