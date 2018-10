El tuerto no quedó ciego y salió con un resultado remontable de La Paz

The Strongest (BOL)

ÁRBITRO : Marcelo Henrique asistido por Kleber Lucio Gil y Fabricio Vilarinho (terna de Brasil) Amonestado a los 60 minutos Alejandro Chumacero y a los 87, Marcos Barrera, ambos en The Strongest.

The Strongest (BOL)

The Strongest (BOL) : Daniel Vaca, Diego Bejarano, Marcos Barrera, Jefferson Lopes, Diego Wayar (Luis Melgar, min. 52), Nelvin Soliz, Alejandro Chumacero, Raúl Castro, Daniel Chávez (Jair Torrico, min. 58), Pablo Escobar, Jair Reinoso Entrenador: Eduardo Villegas

The Strongest comenzó fuerte, queriendo hacer valer su localía (había ganado los tres partidos de local en el Grupo 1, ante Universitario de Perú, Vélez Sarsfield de Argentina y el de la clasificación, ante el Atlético Paranaense de Brasil), mientras que Defensor se paró bien e hizo que The Strongest rematara de media y larga distancia, por ejemplo con un remate de Soliz que encontró la buena respuesta del fernandino Martín Campaña.

Los locales tenían la pelota, aunque Felipe Gedoz hizo vibrar el travesaño después de una falta notablemente cobrada. Pero fué lo único de los violetas en la primera media hora, si hasta incluso Martín Campaña tuvo que volver a responder tras una falta en la cual dió rebote y llegó justo a ella antes de que la interceptara Barrera.

Defensor Sporting no existió en ataque y en la segunda parte lo pagó caro

Y es que la segunda parte comenzó igual que la primera, con The Strongest en ataque y buscando el gol, la diferencia es que Defensor Sporting tenía a sus jugadores cansados y esto le jugó una mala pasada. Ya a los 68 llegó el gol de Jair Reinoso, que encontró un resquicio en la defensa viola, se deshizo de una marca y anotó el primero para el Tigre. Desde allí, Curutchet movió el banco, pero fueron inútiles los esfuerzos ya que un gran remate de Raúl Castro se transformó en el 2-0 que Campaña no logró alcanzar. Tras esto, el Tuerto evitó recibir más goles. Y deberá no hacerlo, porque en el caso de recibir apenas un tanto, deberá marcar cuatro en el Estadio Luis Franzini, dentro de dos semanas.