Entrevista. Sergio "Chapa" Blanco en VAVEL: "Somos un equipo joven, pero dócil"

Tras mucho tiempo fuera, volvió al equipo de sus amores, y su rendimiento ha sido más que notable desde su llegada. Wanderers volvió al protagonismo en la pelea por el campeonato y él es el goleador del Clausura. Estuvimos con Sergio Chapa Blanco, con el que repasamos su carrera, así como la actualidad del equipo bohemio. También habló sobre su futuro, y como ve a Nacional para el clásico del domingo.

Pregunta: Todos conocen su faceta goleadora, pero no muchos saben que, en 2003, jugando para el América, jugó un partido como lateral derecho. ¿El técnico le vio apto para la posición o fue para cubrir alguna baja?

Respuesta: Fue en un campeonato en España, la copa Teresa Herrera. Jugábamos con Nacional. Justo yo llegaba al América, y la verdad no sé porque fue, ya que el técnico sabia de qué jugaba. En ese momento no sé qué le había pasado al lateral derecho, y me parece que fue una forma de ver las ganas que tenía de jugar, a ver si me animaba a jugar en un lugar que no era mi puesto.

P: En su momento llegó a jugar en la selección. ¿Qué sintió al vestir la celeste?

R: Lo que siente todo jugador uruguayo. Creo que poder ponerse la remera de Uruguay es lo máximo que le puede pasar a un jugador. Es un sentimiento que uno desde chiquito lo sueña, y poder cumplir ese sueño es a lo máximo que puede aspirar un jugador.

P: También jugó en el fútbol chino, ¿qué diferencias notó respecto al fútbol occidental?

R: Es un fútbol muy técnico. El que no conoce dice que es muy físico y creo que es al revés, es muy técnico, donde cualquier jugador tiene fundamentos básicos del control del balón, de dar un pase de izquierda o derecha. Creo que se lo puede ver distinto por ese lado.

P: Desde que llegó a Wanderers no para de hacer goles. ¿Se esperaba un regreso así?

R: Se trabaja para eso, y creo que salió todo muy redondo también. Yo llegue en la quinta fecha, sin hacer pretemporada, sin entrenar con mis compañeros, entrenando solo con un profesor y yendo a jugar 'fútbol 5' con mis amigos para agarrar un poco la pelota, y de repente de un día para el otro se dio todo muy rápido.

P: Tras su gran regreso goleador, algunos equipos del medio local intentaro llevarlo. ¿Quiénes fueron?

R: Tuve reuniones solo con dos, que fueron Danubio y Liverpool.

P: Cuando se supo de las ofertas, los hinchas de Wanderers iniciaron una campaña en la que colaborar económicamente para que se pueda quedar. ¿Cómo le hace sentir el gran aprecio que le tiene la hinchada bohemia?

R: Me tenía que reunir con los dirigentes de Wanderers para arreglar el contrato, y obviamente que les dije que no iba a aceptar ninguna oferta, ya que en ese momento me iba a quedar, por otras circunstancias, no por la parte económica, y si me tenía que ir, me iba a ir porque, por más que se pudiera hacer un esfuerzo por la parte de Wanderers, por lógica las ofertas eran inigualables, por mas esfuerzo que se hiciera. Pero el gesto la verdad que me emocionó mucho, me hizo sentir muy querido, muy importante, y creo que eso fue lo que después a la hora de decidir sobre las propuestas de China y de Brasil me hizo decir que no, a pesar de que la parte económica de repente solucionaba todo el futuro.

P: También se habló mucho de las ofertas del exterior, ¿qué le llevó a tomar la decisión de quedarse?

R: No lo tengo claro todavía. Fue más que nada el momento que estábamos atravesando, también para retribuirle a la gente todo el cariño que me muestran todos los días, y por el compromiso de que este campeonato lo estábamos llevando muy bien. La gente y mis compañeros estaban muy entusiasmados, igual que yo, y esa fue la forma de comprometerme hasta el final del campeonato con el club, con mi institución, por todo lo que me ha dado. Además entendí lo que podía pasar si me iba en ese momento, estando arriba, y creo que en conclusión fue el compromiso de quedarme hasta el final del campeonato.

P: Está a solo 17 goles de ser el goleador histórico de Wanderers. ¿Tiene como meta superarlo antes de retirarse?

R: Estaría bueno, obviamente me encantaría. Es un club con mucha historia, donde pasaron jugadores de nombre increíbles. Creo que a pesar de que a mí me gustaría, es la gente la que me demuestra que quieren que llegue. Tampoco es tan fácil hacer 17 goles, hay que tratar de en estos cuatro partidos que quedan del campeonato tratar de sumar para quedar más cerca de esa marca.

P: Wanderers tiene una media de edad de 21 años. ¿Por qué creés que un plantel tan joven logra estar en la pelea por el campeonato?

R: Trabajando. Se está entrenando muy bien, todo el plantel esta concientizado en lo que se puede hacer, y más que nada por ahí pasa el secreto. Después la humildad al entrenar, somos un equipo muy dócil, joven pero dócil, que escucha, que trata de hacer lo que le pide el técnico. Por ahí pasa el momento, y obviamente que todo esto se acompaña con los resultados, porque este es el mismo equipo que venía jugando, por ejemplo, el año pasado, donde se daban muchos empates. La victoria te da mucha confianza.

P: ¿Dónde cree que estarían si se hubiera retenido a Maxi Rodríguez?

R: No lo sé. Lo que sí puedo decir es que Maxi era un jugador distinto. Lo demostró y ustedes lo vieron, yo que lo tuve y que entrene con él me daba cuenta que era otra cosa, era más todavía de lo que se podía ver los domingos. Me parece que era el momento de dar ese paso, porque Uruguay le quedaba chico para lo que yo pienso que puede dar.

P: ¿Cuál es el objetivo de Wanderers para éste campeonato?

R: Sumar los cuatro partidos, poder ganarlos los cuatro, que es algo muy difícil. Tenemos que trabajar para ganarlos, pero lamentablemente no dependemos de nosotros, increíblemente con la campaña que se hizo. Nosotros tenemos que pensar en ganar los cuatro partidos y después que el rival que está mejor posicionado que nosotros pierda puntos.

P: ¿Tiene en mente quedarse en Wanderers?

R: Ya me han llamado de algunos lugares, se estudiarán las ofertas. Pero el sacrificio que hice cuando no me fui con las propuestas anteriores, no lo voy a poder hacer toda mi vida. Esperaré a que termine el campeonato y tomaré una decisión, ésta vez pensando más en mí, y no tanto en lo que pensé durante el campeonato.

P: Jugó en Nacional y es alguien muy querido allí. ¿Cómo lo ve para el clásico?

R: Lo veo bien, con la expectativa de un hincha. De repente no analizás tanto lo que juega o como llega al clásico, sino con la esperanza de que gane, y en este caso más, porque está el interés de que pierda puntos el puntero.

P: ¿Volverías a jugar en Nacional?

R: Sí. Yo siempre digo lo mismo, los dos equipos en los que se dividen mis sentimientos son Wanderers y Nacional. Por suerte tuve la oportunidad de jugar en los dos y de salir campeón con los dos, ya que con Wanderers salimos campeones cuando ascendimos. Esas son las metas que cuando uno arranca a jugar se pone, al igual que jugar en la selección, así que cuando haga un balance de mi carrera podré tachar esas dos.