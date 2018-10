Piedras en el camino

Cerro : Odriozola; Méndez (80' Rodríguez) ; Melo; Pereira; Leites; Curbelo; De Oliveira; Varela (45' Silveira); Grossmüller; Delgado (61' Reymundez); Acuña. D.T.: Pablo Rodríguez

Juventud de Las Piedras : Burián; Reyes; Rodriguez; Flores; Soto; Viega (83' Moreira); Blanes; Pozzi; Porcari (62' Latorre); Puerari (90' Fernandez); Baez. D.T.: Jorge Giordano

MARCADOR : 1-0 min. 5- Acuña. 1-1 min. 26- Flores. 2-1 min. 11(2T)- Báez 2-2 min. 12- Curbelo 2-3 min. 70- Blanes