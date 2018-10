Foto: cambiodefrente.com / Gastón Pereiro, el jugador del partido Nacional goleó y espera

Practicamente no hubo oposición, no hubo rival. Un Nacional que estará urgido de ganar en estas últimas fechas primero que nada, y esperar resultados ajenos para cumplir objetivos. Matemáticamente, aún no está alejado de la lucha por el campeonato, pero podría ocurrir mañana si es que el Montevideo Wanderers consigue un triunfo.