Los celestes que se preparan para Brasil

El entrenador de Uruguay presentó un listado con 25 jugadores que participarán de los entrenamientos previos a la Copa del Mundo. A este número de integrantes se les suman tres más quienes estarán a las órdenes por algún imprevisto pero no participarán de las prácticas en el Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. De todas formas el plantel deberá estar formado por 23 hombres, por lo tanto dos de los 25 principales serán desafectados.

La primera lista elaborada por Tabárez en 2006, cuando asumió como técnico del seleccionado, contaba con cuatro jugadores que aún siguen presentes, estos son Diego Lugano, Diego Forlán, Diego Pérez y Andrés Scotti, pese a que este último es uno de los que integran la reserva. Quien también formaba parte de la selección inicial del segundo ciclo del “Maestro” era Sebastián Abreu pero no será tenido en cuenta para este Mundial.

Como dato curioso resalta el hecho de que esta será la primera vez que Uruguay irá a una Copa del Mundo sin al menos un futbolista de Peñarol dentro del plantel. Juan Castillo, quien venía ocupando ese cargo, no forma parte de la lista. Por el lado de Nacional, fue en Sudáfrica 2010 cuando los tricolores no contaron con representantes en la selección. En esta ocasión aparecen Sebastián Coates, quien está a préstamo por Liverpool de Inglaterra, y Scotti, pero este no está en el listado principal hasta el momento.

Diego Lugano jugará su segundo Mundial como capitán de la selección uruguaya y probablemente sea el último. Este es un hecho no menor ya que de esta manera igualará la marca de dos históricos líderes de la celeste, Obdulio Varela ('50 y '54) y Horacio Troche ('62 y '66).

De los 23 jugadores que formaron parte del plantel que logró el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica, 18 vuelven a estar presentes. La lista definitiva con los futbolistas que irán a la Copa del Mundo de Brasil 2014 será anunciada el 2 de junio.

Lista de jugadores preseleccionados

Goleros

Muslera, Fernando (Galatasaray, Turquía)

Silva, Martín (Vasco Da Gama, Brasil)

Muñoz, Rodrigo (Libertad, Paraguay)

Defensas

Lugano, Diego (West Bromwich Albion, Inglaterra)

Godín, Diego (Atlético de Madrid, España)

Giménez, José María (Atlético de Madrid, España)

Cáceres, Martín (Juventus, Italia)

Pereira, Maximiliano (Benfica, Portugal)

Fucile, Jorge (Porto, Portugal)

Coates, Sebastián (Nacional, Uruguay)

Volantes

Arévalo Ríos, Egidio (Morelia, México)

Gargano, Walter (Parma, Italia)

Pérez, Diego (Bologna, Italia)

Eguren, Sebastián (Palmeiras, Brasil)

González, Álvaro (Lazio, Italia)

Silva, Alejandro (Lanús, Argentina)

Pereira, Álvaro (San Pablo, Brasil)

Rodríguez, Cristian (Atlético de Madrid, España)

Ramírez, Gastón (Southampton, Inglaterra)

Lodeiro, Nicolás (Botafogo, Brasil)

Delanteros

Cavani, Edinson (PSG, Francia)

Suárez, Luis (Liverpool, Inglaterra)

Forlán, Diego (Cerezo Osaka, Japón)

Hernández, Abel (Palermo, Italia)

Stuani, Cristian (Espanyol, España)

Reservas

Scotti, Andrés (Nacional)

Fernández, Álvaro (Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentina)

Castro, Gonzalo (Real Sociedad, España)