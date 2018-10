Un grito de corazón, Tacua campeón

Ambos equipos, ya están en primera división, lo que quedaba por definir era quien se quedaría con la copa. Así mismo, con uno de los objetivos cumplidos, la hinchada siguió jugando un papel importantísimo para los dos equipos. Para el local, el estadio Goyenola, quedó chico, ya que habían 8000 personas, las tres tribunas estaban colmadas de gente. Para Atenas, llegaron varios hinchas desde San Carlos a apoyarlos que también se hicieron sentir.

Tacuarembó salió a buscar el resultado en el comienzo del partido; Atenas por su parte, mientras lo estudiaba, apuntaba a contragolpear. Durante el primer tiempo fue ese el desarrollo, un Tacuarembó que salió fuerte buscando abrir el marcador, y un Atenas que no se quedaba atrás, se defendía buscando algún aprovechar algún error de los de la tierra de Gardel.

Recién en el complemento llegó el gol para Tacuarembó, de la mano del goleador histórico del club, el gran Aldo Díaz, que lleva 112 goles con la camiseta Roja y Blanca. A los 52’ fue el encargado de poner el 1-0 y hacer temblar el estadio. Atenas, luego del gol, cambió el juego, haciéndose mucho mas ofensivo. Edgardo Arias (DT de Atenas) realizó cambios que le dieron mas frescura y juego al equipo Carolino. Castellanos, fue una de las variantes claves, ya que en una jugada individual, fabricó un penal que remató Ezequiel Vazquez. Jonathan Deniz rechazó, pero en el rebote el mismo Vazquez lo convirtió en gol y empate del partido.

Los ultimos minutos fueron de gran lucha por parte de los dos equipos. Los dos querían quedarse con el título de Campeón, pero la copa se quedó en el Norte del país. Una vez finalizado el encuentro, ambos equipos fueron aplaudidos y reconocidos por toda la parcialidad presente. En Tacuarembó, se realizó una caravana que recorrió la ciudad, terminando en la Ia Intendencia, lugar donde los festejos se fueron hasta altas horas de la noche.

Para Tacuarembó, el título se festeja con gran fervor, ya que nada fue facil durante los tres años que atrvesó en la segunda división. Los problemas económicos abundaban, todo parecía indicar que no podrían presentarse en el campeonato por la falta de dinero. En aquel momento, como en otras tantas ocaciones, el pueblo tacuaremboense, identificado por el amor al Tacuarembó Futbol Club, realizó colectas y espectáculos a beneficio, que hicieron posible que el equipo siguiera adelante. Inlcuso, se formó una Comisión de Apoyo, que trabajó y trabaja incansablemente, para ayudar al equipo.También hay que reconocer, el esfuerzo del plantel, que no bajó los brazos, incluso cuando no cobraban sus respectivos sueldos. Ademas, en la primera parte del torneo, los resultados futbolísiticamente no fueron favorables. En esta segunda parte, con la llegada del DT. Jorge Castelli, la historia fue otra, ya que solo perdió un partido (Frente a Cerrito), y empató en esta última fecha con Atenas.



¡Salú Tacuarembó Campeón!