Objetivos en lista de espera

El jugador más importante e ídolo del club, Antonio Pacheco, debe definir su futuro en los próximos días. Varias son las preguntas que se formulan, aunque sin respuestas hasta el momento: ¿Seguirá en Peñarol? ¿Cambiará de club? ¿Dejará el fútbol? Lo que sí se sabe es que se tomará unos días de vacaciones, hablará dicho tema con su familia y llegará con una decisión, sin importar si es buena o mala, pero decisión al fin. Fosatti había declarado que lo quiere en el equipo, ya que es un jugador con cualidades distintas a las demás: primero, por la experiencia que tiene como jugador profesional, segundo, el amor que siente por Peñarol, y tercero, porque sabe lo que puede dar en un campo de juego.

​Otro de los referentes del club, el defensor Darío Rodriguez, se encuentra en la misma situación que el “Tony”. Con su contrato a punto de expirar, todavía no ha tomado la decisión que espera, tanto la presidencia como el entrenador: continuar.

Además, y por si fuera poco estas dos posibles bajas para el futuro, hay otros jugadores que están siendo observados por distintos clubes, tanto de América como de Europa. Uno de ellos es Jonathan Rodriguez, al cual lo han tentado desde el Viejo Continente (Italia podría ser su destino). Si logra emigrar, Peñarol intentará reforzarse en la delantera con Sebastián Taborda (River Plate, ex Nacional), aunque es muy pronto hablar de contrataciones. Siguiendo con sus compañeros en la delantera, se deberá resolver la situación de Carlos Nñuez, ya que es buscado por el Napoli de Italia y Santos de Brasil, según se dio a conocer en la radio Sport 890, en estos últimos días.

El mediocampo es otro de los temas a tratar: Luis Aguiar, uno de los mejores en el último Torneo Clausura según encuestas, va a terminar su vínculo con el club a fin de Julio, y desde la dirigencia, pretenden renovarle, aunque si llegase alguna oferta del exterior, se tratará como se debe. Por su parte, el peruano Paolo Hurtado (no convenció como lateral ni como mediocampista) regresará a Portugal, ya que su préstamo por 6 meses vencerá.

La zona defensiva tiene distintos inconvenientes, ya que algunos de los que integran dicho sector han sido titulares en la mayoría de las fechas del campeonato pasado: Damián Macaluso, Gonzalo Viera, Emiliano Albín y Leandro Raguso son los temas a tratar. Al primero, si no le renuevan, quedará libre; el segundo debe regresar a Cerro Porteño de Paraguay, al haber llegado a préstamo; mientras que al ex Boca Juniors y al juvenil, se los cederá a otros clubes, porque no serían tenidos en cuenta por el entrenador.

Y por último, en el arco surgió una duda de último momento. Juan Castillo podría irse del club por decisión propia, y es por eso, que el presidente Juan Pedro Damiani necesita urgente hablar con él para que se quede por un tiempo más, o directamente, aceptar su decisión e ir por otro golero (Germán Montoya (Colón de Santa Fé) y Esteban Conde (uruguayo, actualmente en Atlético de Rafaela) serían los apuntados, al igual que el argentino Pablo Migliore).

Pase lo que tenga que pasar en los siguientes días, Jorge Fosatti había hablado con las autoridades del “Manya” y les había remarcado su intención de mantener en el plantel a la mayoría de los jugadores a los cuales se les vence sus respectivos contratos, y tenerlos en cuenta para la segunda parte del año.

Los objetivos, en lista de espera.