Colombia - Uruguay: ¡vamos, que vamos!

La rueda de prensa de Tabárez fue un monólogo y se refirió a la sanción sobre Luis Suárez

“Me voy a referir a la sanción que ha recaído sobre Luis Suárez. El tema nos ha conmovido así que, en esta cuestión, no voy a aceptar preguntas y voy a ser muy conciso. No puedo negar que aguardábamos una sanción, pero jamás pensábamos lo que nos enteramos, los pormenores del fallo. Es de una severidad excesiva, en una decisión que está mucho más volcada hacia las opiniones de la artillería mediática. Tomaron cómo único tema la situación de Suárez y no sé de qué nacionalidad eran esos periodistas, pero curiosamente, todos hablaban en inglés. Cuando digo artillería mediática, el tema que tocaban era relacionado al pasado de Luis por el que cumplió las sanciones. No justifico nada y no creo que no se deba sancionar, pero siempre hay que dar una oportunidad al que se equivoca. Se llegó a una exageración en el carácter de la pena. Siempre hay que darle una oportunidad al que transgrede, por eso no estoy de acuerdo con la teoría del chivo expiatorio. Con este fallo, ¿quién ganó?, ¿quién perdió?, ¿quién se salió con la suya? ¿Se evitarán todos los excesos desde ahora? Lo dudo. Desde hace muchos años tengo vinculación a FIFA como instructor de cursos y actualmente ocupo un cargo en la comisión de estrategia. Siento que debo alejarme de ese cargo. No es prudente compartir tareas con las personas que integraron el tribunal que demostraron valores muy diferentes a los que yo creo tener. Es hora de renunciar a ese cargo. Por lo tanto, en los próximos días presentaremos la correspondiente renuncia. A Luis Suárez persona, el camino que ha recorrido es arduo, lo debe recorrer nuevamente y jamás va estar solo en ese intento, estamos todos con él. A los aficionados uruguayos que están conmovidos, les quiero decir que estamos heridos pero con una fuerza increíble y una gran rebeldía. Ahora más que nunca, para el partido de mañana… ¡vamos qué vamos!”, fue la palabra de Oscar Washington Tabárez, en la sala de prensa del Estadio Maracaná de Río de Janeiro, que fue cerrada por un espontáneo y sostenido aplauso de los periodistas presentes en el lugar.

Historial entre ambos

El historial de los duelos entre Colombia y Uruguay, favorece a los charrúas, se disputaron 38 juegos entre cafeteros y celestes, de los cuales en once venció la selección Colombia, nueve fueron empates y en 18 venció la selección de Uruguay, Colombia anotó 43 goles y Uruguay 54. ¿El último? Uruguay 2-0 Colombia en el Estadio Centenario por las Clasificatorias a este Mundial de Brasil, el 10 de septiembre del año pasado, en la última derrota del conjunto amarillo (lleva 10 juegos invicto desde entonces). En ese duelo del Centenario, marcaron Cavani y Stuani, el primero está descontado que será titular este sábado en el Maracaná, mientras que el jugador del Espanyol podría ser el reemplazante de Luis Suárez. Colombia y Uruguay se enfrentaron por única vez en Copas del Mundo, en Chile 1962, marcando para los orientales Sasía y Cubilla, mientras que para Colombia marcó Zuluaga, de penal. Por otra parte, la última vez que Uruguay enfrentó a un rival sudamericano en Mundiales fue en los octavos de final de México 1986, donde Argentina (luego campeón) lo derrotó por 1-0.

Uruguay entrenó en Sao Januário, estadio del Vasco da Gama y no reconoció Maracaná, Stuani fue entrevistado por FIFA

Uruguay entrenó este viernes por la tarde en el estadio Sao Januário, donde la prensa pudo ver los primeros quince minutos, no reconoció el Estadio de Maracaná. Cristhian Stuani, quien marcó el último gol en un duelo Uruguay-Colombia, dialogó con FIFA.

“Indiscutiblemente va a tener un sabor especial: un estadio con tanta historia, y con nuestra camiseta también cargada de historia… Será muy bonito tener la suerte y la oportunidad de jugar ahí porque ha sido muy difícil llegar”, explica Cristhian Stuani a FIFA. “Lo disfrutaremos al máximo, y competiremos al máximo, de la misma manera que lo hemos hecho hasta hoy, aun sabiendo que tendremos un rival muy duro. Pero nuestras expectativas y esperanzas están ahí. … haremos lo posible para ganar este partido”.

La estadística dicta que Uruguay tiene ventaja, ya que de 38 cruces, 18 cayeron de su lado, por 11 victorias cafeteras (el periodista le habla del historial mencionado anteriormente). Pero el delantero uruguayo da todo el crédito al rival y no se confía. “Las estadísticas son sólo números. El partido ha de jugarse. Las Copas Mundiales son torneos muy complicados y lo partidos se definen por pequeños detalles”, explica el jugador de 27 años.

“Necesitamos estar muy concentrados. Sabemos que Colombia está jugando muy bien pero confiamos en nuestras habilidades. Será un encuentro peleado del principio al final”, explica el jugador del Espanyol de Barcelona.

Pero pocos como ellos saben lo que es pelear de esa manera. De principio a fin, les ha tocado remar contracorriente desde que cayeron en el debut ante Costa Rica para luego luchar contra Italia e Inglaterra, dice la web del organismo rector del fútbol mundial: “Haber ganado a dos campeones del mundo, en el mismo grupo… y tras haber perdido el primero… creo que el espíritu de equipo nos hizo clasificar… Es un gran mérito. Hemos jugado ya dos finales, pero todavía nos quedan los partidos más difíciles”, responde Stuani.

“Lo conseguimos con mucho sacrificio y orgullo”, defiende. Y esa receta la seguirán aplicando el sábado en Maracaná. Esta vez con un orgullo herido, con el ánimo tocado por la ausencia de uno de sus jugadores clave, Luis Suárez. “El equipo está con él. Es un gran jugador y una gran persona”, afirma el "Matador del Tala".

Pero, de nuevo, la garra charrúa sabe lo que es pelear contra la adversidad. Lo hicieron hace 64 años contra una grada puramente canarinha. Ahora el escenario cambiará. La masiva presencia de aficionados colombianos y uruguayos en Río de Janeiro augura un estadio mucho más equilibrado en apoyos, remarca FIFA la hazaña de 1950 y los espectadores que acudirán al Maracaná. “La presencia de Uruguay se siente en todas partes. Es muy emotivo sentir el calor de la gente que ha venido a apoyarnos”, se despide Stuani, con la firme determinación de devolver ese cariño y apoyo con una nueva alegría futbolística.

Posible alineación de Uruguay

Uruguay, sin confirmación, haría dos variantes respecto al partido con Italia (una obligada, la de Luis Suárez) jugaría con: Fernando Muslera en portería, atrás, una línea de cuatro con Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Álvaro Pereira, en el medio, otros cuatro hombres; Maximiliano Pereira, Álvaro González, Egídio Arévalo Ríos, Cristián Rodríguez, y en punta Cristhián Stuani y Edinson Cavani.

El árbitro

El árbitro será el neerlandés Bjorn Kuipers, quien arbitró en este torneo los juegos entre Inglaterra e Italia (ganaron los italianos 1-2) y Suiza-Francia (se decantó con goleada, 2-5 a favor de los galos), pero además, tiene basta experiencia a nivel europeo, arbitrando en 2013 la final de la UEFA Europa League entre Chelsea y Benfica (ganaron los ingleses 2-1), y el 24 de mayo de este año, la final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Atlético Madrid (el conjunto blanco goleó al colchonero en la prórroga con un marcador de 4-1)