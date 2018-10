Tabárez: "Luis jamás va a estar solo"

Tal como estaba pactado, a las 17.30 hrs, habló en Conferencia de Prensa el "Maestro" Oscar W. Tabarez desde el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Al comenzar expresó que durante la misma sólo se iba a referir de la sanción de Luis Suarez, y que no iba a dar lugar a preguntas.

"Cuando se abre un expediente por faltas o incorrecciones que no fueron vistas por el árbitro y se va al registro de las imágenes... Vimos que había una posibilidad bastante cierta de sancionar a los dos futbolistas. No puedo negar que aguardábamos, porque si esa falta la ve un árbitro, podía sancionar con tarjetas. Jamás pensamos lo que nos comunicaron. Una severidad excesiva, una decisión que está mucho más volcada hacia las opiniones de la artillería mediática. No justifico nada y no creo que no se deba sancionar, pero siempre hay que dar una oportunidad al que se equivoca. Se llegó a una exageración en el carácter de la pena. Siempre hay que darle una oportunidad al que transgrede, por eso no estoy de acuerdo con la teoría del chivo expiatorio" Así se refirió el DT a la sanción que la FIFA le otorgó al delantero Luis Suarez.

Luego, hubo un hecho que conmovió a quienes estaban presentes, y fue el momento en el cual Tabarez, basándose en su disconformidad con el fallo de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, renunció al cargo que ocupa dentro del organismo: "Desde hace muchos años tengo vinculación a FIFA como instructor de cursos y actualmente ocupo un cargo en la comisión de estrategia. Siento que debo alejarme de ese cargo. No es prudente compartir tareas con las personas que integraron el tribunal que demostraron valores muy diferentes a los que yo creo tener. Es hora de renunciar a ese cargo. Por lo tanto, en los próximos días presentaremos la correspondiente renuncia"

Antes de finalizar la Conferencia, Tabarez le dedicó unas palabras a Suarez y al Pueblo Uruguayo: " A Luis Suárez, el camino que ha recorrido es arduo, lo debe recorrer nuevamente y jamás va estar solo en ese intento, estamos todos con él. A los aficionados uruguayos que están conmovidos, les quiero decir que estamos heridos pero con una fuerza increíble y una gran rebeldía. Ahora más que nunca, para el partido de mañana ¡Vamos qué vamos!”

Al culminar la conferencia, hubo un sentido aplauso por parte de los perioditas allí presentes.