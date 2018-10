Jorge Fucile, de Nacional por tres años

Jorge Fucile llega procedente del Oporto portugués, tras quedar como agente libre después de ocho temporadas (2006-2014) en el equipo blanquiazul. Además, participó en 2012 de la disciplina del Santos FC de Brasil. En Uruguay, jugó cuatro temporadas en el Liverpool Fútbol Club, desde el 2002 hasta el 2006, cuando fue transferido al Oporto.

El lateral declaró: "llego al club del que soy hincha desde siempre" y que "por esta camiseta si me tengo que cortar la cabeza que me la corten, voy a dejar todo dentro de la cancha", además, agradeció al Presidente Eduardo Ache. Como es habitual, se realizó la ceremonia de asociar al nuevo fichaje (en caso de que ya no lo sea) donde recibió el número 127.611.

Fuci, nacido el 19 de noviembre de 1984 en Montevideo (29 años), fue mundialista tanto en Sudáfrica 2010 (jugó 5 partidos, incluso para varios medios internacionales, formando el once ideal del torneo), como en el corriente Brasil 2014 (ingresó desde la banca ante Inglaterra), además de la Copa América 2007, por otra parte, se perdió la Copa América 2011 que ganó Uruguay por una lesión. Acumula en total, 43 internacionalidades con la absoluta celeste, tras su debut el 23 de mayo de 2006 en un amistoso ante Irlanda del Norte. Firma contrato por tres años con El Bolso.