Altas y bajas: Danubio

En plena pretemporada en Camino Maldonado, Danubio busca llegar de la mejor manera al comienzo del torneo local y soñar con la Copa Sudamericana. Es por eso, que en este mercado de pases hubo jugadores que se fueron, y otros que vienen a reforzar el equipo.

En estos momentos, son 4 los que han arribado al “Franjeado”: el lateral Matías Velásquez, el mediocampista Renzo Pozzi, el mediapunta Nicolas Milessi y el delantero Santiago González. El primero de ellos arribó a la institución proveniente de Huracán de Paso de la Arena, donde disputó 21 partidos; el segundo, finalizó su préstamo en Juventud de Las Piedras (convirtió 1 gol), regresó a Danubio y tratará de reemplazar a Gonzalo Porras, parte vital del equipo en el último campeonato; Nicolás Milessi terminó su vínculo con el Atlético de Paranaense de Brasil y volvió a Uruguay; mientras que Santiago González, que en la última temporada vistió los colores del Montreal Impact de Estados Unidos siendo escasa su participación allí, es el último de los refuerzos.

A su vez, el DT Leo Ramos no podrá contar con jugadores que han sido clave en la obtención del Campeonato Uruguayo 2013/2014. Gonzalo Porras (no renovó con el equipo y decidió irse a Nacional), el mediocampista Jorge Zambrana, quien finalizó su contrato y decidieron desde la directiva la no renovación, y los delanteros Bruno Fornaroli (Figueirense de Brasil) y Diego Martiñones (no renovó).

Con este panorama, falta definir las salidas del goleador del Torneo Clausura Jonatan Alvez, ya que podría emigrar a Mexico en las próximas horas, y del volante Camilo Mayada, quien es buscado desde Italia, por sus últimas actuaciones.

Leonardo Ramos sabe que se han ido jugadores importantes pero que con la llegada de algunos refuerzos, podrían suplirse sus bajas, aunque no será fácil.

El campeón uruguayo debe esperar para su debut por el Torneo Apertura, ya que todavía no hay fechas. Por su parte, la Copa Sudamericana es un gran deseo para todo el hincha “Franjeado”. Dicha participación comenzará el 21 de Agosto ante Deportivo Capiatá de Paraguay.

¿Estás listo, Danubio?