Defensor no pudo ante el cerrojo del histórico Nacional

La Viola necesitaba marcar un gol rápido, como en el general de estos casos, lo ideal es marcar un gol antes de los primeros veinte minutos, no sucedió. De hecho, poco sucedió en esa primera parte, sí Defensor Sporting avanzando y atacando pero con poca claridad. Muchos tiros de esquina que no lograron objetivo y una falta cobrada por el veterano delantero Nicolás Olivera que despejó la figura del partido Ignacio Don.

Pasando ya a la segunda parte, Adrián Luna, quién había entrado de cambio por el lesionado Mathías Cardacio, marcó el gol del 1-0 que sería definitivo, gol agridulce, porque no le alcanzó. Defensor Sporting siguió buscando y con un Felipe Gedoz muy activo agrandó la figura de Nacho Don, y cuando no era el argentino, eran los postes. El propio delantero gaúcho hizo estallar el palo izquierdo del pórtico de la Academia del fútbol paraguayo. Y luego, en una jugada con demasiado entrevero donde incluso se pidió falta sobre el cancerbero tricolor, el defensor del equipo violeta, Robert Herrera hizo reventar el larguero con un remate desde el área chica. La suerte estaba del lado visitante. Y así finalizó el partido, con Defensor Sporting buscando con todo y no logrando el objetivo. Se fue de pie.

“Hoy fuimos unos guerreros dentro del campo de juego y se nos pudo dar. Defensor Sporting es un gran equipo y los uruguayos siempre tienen esa garra, nos metieron en un arco y se hizo más peligro en el segundo tiempo, pero el sueño se cumplió”, dijo Ignacio Don (ARG), jugador del encuentro, a la transmisión televisiva tras finalizar el encuentro.