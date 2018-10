Polenta para la defensa

Diego Polenta (22 de febrero de 1992, 22 años), procedente de las fuerzas básicas del Danubio FC, fue fichado en 2008 por el Génova italiano a sus 15 años de edad y sin debutar en Primera Division con el equipo franjeado. Su pase, hoy día, sigue perteneciendo al equipo xeneize, ya que parte cedido a Nacional tras tres temporadas en la misma condición en el Bari, donde se transformó en baluarte al punto de que el equipo del sur intentó comprar su ficha pero sin éxito.

A nivel internacional disputó tres sudamericanos (Sub 15, Sub 17 y Sub 20), siendo capitán en todos ellos, mientras que jugó los Mundiales de Nigeria 2009 (Sub 17) y Colombia 2011 (Sub 20) y además integró la lista de 18 jugadores en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero a nivel clubes nunca jugó en la Liga uruguaya, con lo cual cuando se coloque por primera vez la blusa alba, marcará su debut en el campeonato charrúa.