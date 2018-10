La Mutual pide aplazamiento del torneo de Primera

Mientras la AUF no decide presidente y sigue el provisorio, las gremiales del fútbol exigen cosas que los clubes no cumplen hace varias temporadas.

Según indicó un dirigente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, el ex jugador Fabián Pumar, todas las gremiales (MUFP, AUDAF, AUDEF y AFRAUF) pedirán en conjunto el aplazamiento del torneo, que está marcado para el día 18 del corriente agosto.

"En algunas canchas no se puede jugar, como por ejemplo en la de Rentistas, del actual presidente de la AUF, esa cancha es impresentable, la mugre que hay en ese vestuario es increíble", indicó Pumar.

Mientras tanto, el personal de recaudación, que en la última temporada hizo parar el campeonato porque no se cumplían sus exigencias, también se adhiere a estas protestas. Los árbitros, piden una preparación acorde a la exigencia que luego van a tener durante el torneo, mientras tanto, los verdaderos protagonistas, los futbolistas, solicitan mejor infraestructura, sobre todo, en algunos vestuarios de las canchas pequeñas, que no tienen las comodidades básicas, algo que seguramente no tendrá rápida solución.

El club que debe más dinero a la Mutual de Futbolistas es El Tanque Sisley, un monto que asciende a los 355.953 U$S. La cifra oficial en contaduría de la Mutual, según informa el organismo que nuclea a los jugadores, asciende a los 862.000 U$S, aunque hay más de 2.500.000 U$S reclamados por los asociados al gremio de futbolistas. De los 13 equipos que permanecieron en Primera la temporada pasada, sólo seis no mantienen deudas: Defensor Sporting, Montevideo Wanderers, River Plate, Sud América, Rentistas y Racing