No se posterga

La nueva comisión de Campos de Juego de la AUF estará integrada por dos representantes (un titular y un sustituto) de la Mutual, de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol, del gremio del personal de recaudación (AFRAUF) y dos representantes de AUF.

“Se reglamentarán las condiciones básicas y saldrán a controlar antes de que empiece el campeonato, al tiempo que continuarán durante el mismo hasta que visiten todas las canchas. También se realizará un seguimiento durante el torneo”, explico el dirigente de la Mutual, Fabián Pumar al periódico deportivo Ovación.

Además Pumar explicó que si no comienza el torneo, no será por el estado de los terrenos de juego. El dirigente explicó que se habrán de inspeccionar todos los terrenos, tanto de Primera como Segunda porque recibieron denuncias contra varios clubes. Estas condiciones básicas, dice el ex jugador de Fénix y Danubio, son por ejemplo tener calderas funcionales, vidrios de las ventanas de los vestuarios sanos, que tengan camillas para masajes, bancos o asientos para cambiarse. "Son cosas básicas para los jugadores profesionales", añade el dirigente de la Mutual.

Además, dice que este tema no se planteó ahora sino que lo vienen planteando desde la última asamblea de la Mutual previo al Mundial.