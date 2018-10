Guía VAVEL Campeonato Uruguayo 2014-15: Peñarol

El último semestre de Peñarol quedó en el olvido, ya que no ha podido consagrarse en ninguna de las dos competencias que disputó. Muchos factores fueron los que condenaron a este equipo al fracaso total, y es que, para un grande, no ganar nada no entra nunca en los planes. Refuerzos que llegaron, jugadores que dejaron la institución y todo lo que conlleva al armado de un plantel para llegar a la gloria.

Tras la salida de Jorge Goncalvez de la dirección técnica, Jorge Fosatti fue quien lo reemplazó (había dirigido al club en el 1996 en donde había obtenido el Campeonato Uruguayo). Con un sistema de juego totalmente diferente al que usaba su antecesor, recaló con la intención de ser campeón, única premisa. Aunque no se dio…

El mediocampista Hernán Novick, el lateral Pablo Lima, el mediocampista central Sergio Orteman, el delantero argentino Javier Toledo y el volante peruano Paolo Hurtado habían sido las incorporaciones para afrontar el Clausura 2014, con el objetivo de reemplazar a algunos de los que emigraron, entre los que se destacan Sebastián Cristóforo (Sevilla de España) y Juan Manuel Olivera (Estudiantes de La Plata, Argentina).

Torneo Clausura 2014 y Copa Libertadores

A principios del 2014 se comenzó a disputar el torneo local, como es habitual en cada año, y arrancó más que bien: triunfo ante River Plate en la 1° fecha, empate ante un siempre difícil Defensor Sporting en la segunda, pero luego, el equipo comenzó a decaer de a poco. Además, el sueño de la Copa Libertadores empezó luego del partido ante el violeta, con el empate ante el Deportivo Anzoategui en Venezuela. En esos primeros días de competencia, al conjunto dirigido por Fosatti se lo tildaba de lento -por la edad de sus jugadores- poco creativo y al cual le costaba meterse en el partido, entre otras características.

Como dice la canción: “la Copa Libertadores es mi obsesión”, aunque la clasificación se le iba a complicar más de la cuenta en aquel torneo, a pesar del grupo que le había tocado mas allá de los venezolanos: Santos Laguna de México y Arsenal de Argentina. Si uno ha hecho cuentas luego del sorteo, Peñarol podría estar entre los dos primeros puestos, siempre y cuando logre los 9 puntos como local, y obtenga la mayor cantidad de unidades fuera de casa, pero si algo no existe en el fútbol, son las intuiciones. Los partidos hay que jugarlos y luego se hablará, como dicen.

La derrota ante los mexicanos como local fue la primera grieta en la temporada. Empate ante Racing de Sayago por el torneo doméstico, la segunda. Se recuperó ante Danubio en la 4° fecha (2-0), pero volvió a caer ante Rentistas. El 3-4-1-2 no daba réditos en el funcionamiento y se cuestionaba al entrenador. La realidad marca otra cosa además, ya que los refuerzos no hacían hincapié en la táctica, ni en el equipo, y tampoco pretendieron ser lo que habían sido en sus clubes anteriores, tal es el caso de Javier Toledo -llegó para ser el “9” y competir con la presencia de Marcelo Zalayeta y suplantar a Olivera, estuvo muy lejos- y del peruano Paolo Hurtado -con el fin de ser el volante más creativo del grupo y ayudar en la mitad de la cancha, pero fue relegado del plantel en algunos encuentros-. Por otro lado, las lesiones aquejaron al aurinegro en gran parte del torneo: Hernán Novick (fractura en la clavícula) y Pablo Lima (desgarro), entre otros.

Eliminación y objetivo incumplido

Siguiendo en la fase de grupos de la copa, perdería ante Arsenal como visitante tras un error en la defensa aurinegra pero luego le ganaría al conjunto de Sarandí en el Estadio Centenario. Para clasificar a los octavos de final, debía sacar un buen resultado en la siguiente fecha (en México) y obtener el triunfo en la última ante el Anzoategui. Nada de eso sucedió, ya que cayó 4-1 ante Santos Laguna y sólo consiguió un empate ante su último rival. Adiós Libertadores. ¿Único objetivo? Ser campeón uruguayo, aunque para eso debía consagrarse del Torneo Clausura, en donde estuvo muy cerca de conseguirlo: estuvo invicto en 7 partidos (1 empate y 6 victorias), habiendo derrotado a Nacional, su clásico rival, por 5-0, pero falló en la anteúltima fecha, cuando empató ante Liverpool. Ese partido era clave para la recta final, ya que peleaba el torneo palmo a palmo con Wanderers, la revelación. Por más que Peñarol haya ganado el último encuentro ante Cerro Largo, el equipo del Prado consiguió los 3 puntos como visitante y se convirtió en el nuevo campeón. Adiós Clausura. Adiós temporada.

¿Lo positivo? A pesar de luchar hasta el final, algunos jugadores comenzaron a pulirse y a destacarse en el primer equipo, como el caso del delantero Jonathan Rodriguez, de 21 años, quien anotó 6 goles en aquel semestre y 12 en toda la temporada; Nahitan Nandez fue ascendido al plantel principal y alternó titularidad con suplencia -5 partidos disputó el juvenil en el mediocampo-; la presencia de Nicolás Raguso en algunas ocasiones en el lateral… Y sobresalieron las actuaciones de Luis Aguiar, Antonio Pacheco, Marcelo Zalayeta -a pesar de sus 35 años fue clave en gran parte del torneo local, anotando 6 goles-, la solidez defensiva en algunos encuentros -Carlos Valdez, Damián Macaluso, Joe Bizera, Darío Rodriguez-. En definitiva, si no hubiese sido por la participación en la Copa Libertadores, probablemente el carbonero hubiera sido el campeón del Clausura, pero así lo quiso el destino.

Con el equipo que Jorge Fosatti está armando, sin dudas el manya buscará ser protagonista, tanto en el Torneo Apertura -ante Cerro en la 1° fecha- como en la Copa Sudamericana -debuta el 20/08 ante Jorge Wilstermann de Bolivia como local y define como visitante el 28/08-. ¿Resucitará Peñarol y volverá a la gloria en este semestre?

Altas para el Apertura 2014

Diogo Silvestre: el lateral brasileño, quien actuó en el Firense de Portugal en la última temporada, firmó contrato a préstamo por 6 meses y se convirtió en la primera incorporación del equipo de Fosatti. El jugador, de 24 años, fue ofrecido al mirasol y sin dudarlo, el DT le dio el “visto bueno” para que se incorpore. Su velocidad es una de sus características y puede ayudar en la mitad de la cancha como volante izquierdo o carrilero.

Pablo Migliore: el arquero argentino, que disputó la última temporada en Argentinos Juniors (23 goles recibidos en 22 partidos), fue el segundo de los refuerzos. Con experiencia en instituciones grandes de Argentina (con pasado en San Lorenzo, Racing y Boca Juniors) tratará de colaborar en la portería y suplir la baja de Juan Castillo. Su experiencia será importante para el plantel.

Andrés Rodales: Tras jugar la última temporada en Atlético de Rafaela de Argentina, arriba a la institución mirasol, donde firmó vínculo por 3 años. Su posición habitual es lateral por la derecha, aunque con el sistema de juego que emplea Jorge Fosatti, se adelantará unos metros para jugar en la mitad de la cancha.

Alejandro Silva: lateral/mediocampista por derecha son sus eventuales posiciones en el campo de juego. Su pase al aurinegro estuvo trancado en varias oportunidades, pero la novela llegó a su fin: préstamo por 5 meses y luego volverá a Lanús, club dueño de su pase.

Juan Manuel Olivera: era el "9" que tanto pidió el entrenador para este nuevo semestre. Goleador, de gran juego aéreo y técnico son las condiciones de un buen delantero centro. Tercera etapa en el club y con el objetivo de ser campeón, como lo fue la última vez. Fosatti, ¿lo pediste? Lo tenés.

Bajas para el Apertura 2014

Juan Castillo: su destino no estaba en Peñarol cuando finalizó el último torneo. Sin dudas, la baja estaba confirmada por sus actuaciones y su nuevo destino estaba por definirse. ¿Cuál eligió? Deportivo Pasto de Colombia. Allí intentará ser el arquero que logró ser años atrás y llevar a su nuevo equipo a lo más alto del fútbol colombiano.

Luis Aguiar: llamativa fue su salida. Uno de los puntos altos del último campeonato, el “Canario” decidió irse al fútbol brasileño, más precisamente al Vitoria. Las conversaciones con el manya para un nuevo contrato no llegaron a buen puerto y es por eso que decidió irse.

Paolo Hurtado: el lateral peruano no convenció a la dirigencia para una posible renovación en su préstamo. Nunca encajó en el plantel ni en el sistema de juego del DT. Llegó con muchas expectativas pero no funcionó. Volvió a su club de origen: Paços Ferreira de Portugal.

Otras salidas: Mauro Fernández (Emelec de Ecuador), Nicolás Raguso (préstamo a Rentistas), Javier Toledo (Belgrano de Córdoba, Argentina), Gonzalo Camargo (préstamo a Rampla Juniors), Danilo Lerda (Talleres de Córdoba, Argentina) y Alejandro Siles (préstamo a Fénix).

Plantilla

Posición Jugador Nacionalidad Arquero Pablo Migliore Argentina Arquero Leandro Gelpi Uruguay Arquero Washington Aguerre Uruguay Defensor Emiliano Albín Uruguay Defensor Joe Bizera Uruguay Defensor Pablo Lima Uruguay Defensor Emilio Mac Eachen Uruguay Defensor Andrés Rodales Uruguay Defensor Jonathan Sandoval Uruguay Defensor Carlos Valdez Uruguay Defensor Diogo Silvestre Brasil Defensor Damián Macaluso Uruguay Defensor Dario Rodriguez Uruguay Defensor Baltasar Silva Uruguay Defensor Gonzalo Viera Uruguay Mediocampista Nahitan Nández Uruguay Mediocampista Marcel Novick Uruguay Mediocampista Antonio Pacheco Uruguay Mediocampista Jorge Rodriguez Uruguay Mediocampista Alejandro Silva Uruguay Mediocampista Sergio Orteman Uruguay Mediocampista Sebastian Píriz Uruguay Mediocampista Fabián Estoyanoff Uruguay Mediocampista Hernán Novick Uruguay Delantero Carlos Nuñez Uruguay Delantero Marcelo Zalayeta Uruguay Delantero Jonathan Rodriguez Uruguay Delantero Gabriel Leyes Uruguay Delantero Juan Manuel Olivera Uruguay

Cuerpo Técnico:

Jorge Fosatti Entrenador Leonardo Martin Ayudante Gonzalo Gutierrez Ayudante Sebastian Avelino Preparador Físico Óscar Ferro Entrenador de Arqueros Alfredo Rienzi Médico Mario Pagano Médico

Once Ideal