Inglaterra convoca a Diego Poyet

Diego Poyet nació en Zaragoza, España, mientras su padre defendía con éxito la camiseta del Real Zaragoza a mediados de los 90. No obstante, Diego cuenta también con la nacionalidad inglesa ya que creció y se formó como futbolista en el país del norte de Europa coincidiendo con los últimos años de carrera de su padre.

El centrocampista también podría ser llamado por la selección uruguaya de hecho sobre este hipotético caso su padre ha declarado "como podrás imaginar, a él le encantaría jugar para Uruguay porque se siente muy uruguayo pero sabe que nació en España, aunque sólo vivió dos años, y que tiene pasaporte español. Pero, está viviendo en Inglaterra y a la edad que tiene irse una semana o diez días para jugar con alguna selección por el mundo no es lo ideal porque tiene que ir al colegio".

El director técnico de la selección sub 20 uruguaya, Fabián Coito, reconoció que cuenta con Diego Poyet aunque hasta el momento no lo haya citado, cosa que sí acaba de hacer la sub 21 inglesa dirigida por el recordado central Gareth Southgate, donde Diego podría coincidir con su actual compañero del West Ham, Carl Jenkinsson.

Precisamente al equipo hammer llegó esta temporada procedente del Charlton londinense donde había destacado en sus categorías formativas, tanto que en el 2010 fue llamado y debutó con la selección sub 16 inglesa en una derrota ante Gales por la Victory Shield. Un año más tarde volvió a representar a los pross en Francia por el marco de la Montaigu Tournament donde incluso portó la cinta de capitán.

El hecho de que en la actualidad vuelva a vestir los colores de la selección inglesa no prohibe a Diego Poyet de jugar por Uruguay o España de cara al futuro pensando en la selección absoluta, sin dudas será una gran incógnita y dependerá mucho del interés de cada uno de los procesos.