Ya están los precios para Aguada - Baskonia

La cadena DIRECT TV organiza la Copa Euroamericana, similar a la del fútbol es una disputa entre equipos de ambos continentes como preparación a sus respectivas ligas.

El éxito cosechado por Aguada a nivel internacional la temporada pasada hizo que sea el equipo que represente a Uruguay y recibirá este 19 de setiembre al Baskonia en el Palacio Peñarol.

Para este encuentro Aguada tendrá la baja de su estrella, Leandro García Morales, que estará al margen sobre unos seis meses tras sufrir una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. No obstante el aguatero estará apoyado por su gran hinchada y con un plantel más potente con respecto al pasado curso tras las incorporaciones de hombres como Nicolás Borsellino y Martín Osimani.

Germán Fernández fue designado como nuevo director técnico de un equipo que hará una mini gira por Argentina enfrentando a equipos como Boca Juniors y Lanús como parte de la preparación para el encuentro ante los españoles.

Su rival es el Saski Baskonia, también conocido como Laboral Kutxa, su actual patrocinador aunque muchos le recordamos también como Tau Cerámica que fue el patrocinador por más de dos décadas del conjunto alavés.

Así como Aguada cuenta con ocho títulos de campeón uruguayo, el equipo vasco cuenta en su palmarés con tres ligas ACB y seis copas del Rey, registrándose su última liga en la temporada 2009/2010 tras vencer al Barcelona y su última Copa del Rey en la temporada anterior donde le ganó la final al Unicaja de Málaga.

Su entrenador es el italiano Marco Crespi que acaba de suplir a su compatriota Sergio Scariolo, sus principales figuras dentro del rectángulo de juego son su capitán, Fernando San Emetério (ex jugador de la selección española), Tornike Shengelia (ex Chicago Bulls) y Orlando Johnson (ex Sacramento Kings) que intentarán paliar la importante baja del argentino Andrés Nocioni que fue traspasado al Real Madrid y la del base francés Thomas Heurtel que está disputando el mundial y probablemente sea baja. Este equipo en la temporada pasada contó con la fugaz presencia de Lamar Odom, ex estrella de la NBA en equipos como Los Ángeles Lakers, Miami Heat y Los Ángeles Clippers entre otros.

Las entradas para este destacado evento se podrán adquirir en Abitab con los siguientes precios destacando que los socios de Aguada tendrán 2x1 en cualquier localidad del Palacio Peñarol: