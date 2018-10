Rentistas ganó y se ubicó arriba

Rentistas : S. Perdomo, E. Cabaco, I. Ithurralde, J. Varela, S. Ramírez, M. Fernández, G. Bazallo, H. Soria, H. Dorrego (56' A. Silva), D. Terans (85' J. Barreto) y G. Alles (69' G. Maidana). DT: Adolfo Barán.

River Plate : N. Pérez, G. González, W. Martínez, C. González, L. Torrecilla (70' R. Flores), C. Techera, C. Innella (54' Á. Rodríguez), G. Marques, B. Montelongo (61' M. Santos), L. Rodríguez y S. García. DT: G. Almada.

MARCADOR : 50' D. Terans (R) y 89' G. Maidana (R).

ÁRBITRO : Gustavo Siegler. Asistentes: Nicolás Tarán y Horacio Ferreiro, cuarto árbitro: Walter Juncal. Amonestó a: 13' G. Bazallo (R), 25' S. García (RP), 49' L. Torrecilla (RP).