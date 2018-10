Atenas - Nacional: dos polos opuestos chocan en el Campus

En el equipo del este, Edgardo Arias confirmó el equipo y declaró lo siguiente: “Nacional es un equipo grande, pero nosotros le vamos a salir a jugar como siempre, presionado lejos del arco nuestro y si podemos de igual a igual. Con todas las diferencias que puedan existir de un plantel a otro. No somos suicidas, pero como siempre saldremos a proponer. Este plantel está creciendo en madurez y convencido de que en fútbol siempre se puede”.

Todo confirmado en el local

El equipo carolino saldrá con Martín Barlocco en portería, Alexander Pompeu, Gonzalo Castillo, Gerson Fraga y Gonzalo Rosa en defensa, Guillermo Trinidad, Carlos Keosseián, Simón Vanderhoeght, Leandro Sosa en zona media, mientras que en el sector de ataque se ubicarán Rafael Acosta y el ex Liverpool de Montevideo, Santiago Barboza.

Los atenienses, suman apenas tres puntos en cinco jornadas y ocupan la posición número 15, puntaje que se duplica si vamos a la fatídica del descenso, pero en la cual se ubican en el último lugar.

En Nacional, un solo cambio

Por otra parte el equipo capitalino que sufre muchísimas bajas por lesión sólo generará una variante respecto a la goleada que propinase a Danubio por 3-0 en el Gran Parque Central, a Gastón Pereiro, descartado lo reemplazará Carlos de Pena.

Esto quiere decir que la alineación tricolor estará integrada por los siguientes jugadores: Gustavo Munúa bajo palos, Santiago Romero, Rafael García, Diego Polenta y Alfonso Espino en línea de cuatro defensiva, Gonzalo Porras y Diego Arismendi en el doble pivote defensivo y Carlos de Pena, Ignacio González y Henry Giménez para generar juego al único punta, Iván Alonso. En tanto Gabriel Araújo, Pablo Alvarez, Guillermo de los Santos, Maximiliano Calzada, Álvaro Recoba, Gonzalo Ramos, Sebastián Taborda y Juan Cruz Mascia, son los nueve jugadores que completan la lista de convocados, de los cuales uno quedará marginado del banquillo de suplentes.

Nacional no podrá disponer de los siguientes jugadores para este partido: Jorge Bava, Jorge Fucile, Juan Manuel Díaz, Gastón Pereiro, Sebastián Fernández y Leandro Barcia debido a que se recuperan de distintas lesiones.

En cuanto a las entradas para el público, se continuarán vendiendo desde las 10:00 horas hasta que se agoten (quedan algo más de 3000 localidades) en boleterías del Domingo Burgueño Miguel con los siguientes precios:

Tribuna Dagoberto Fontes (América): generales $ 300. Tribuna Julio César Abaddie (Colombes) socios de Nacional $150, no socios $180, Tribuna Roberto Sosa (Ámsterdam): socios de Nacional $150, no socios $250 y palco oficial de tribuna América $ 500. Mientras tanto, los socios e hinchas de Atenas se ubicarán en la tribuna Olímpica a precio de $50 para socios y $200 para aquellos que no lo son.

Historial