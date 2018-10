Nacional - Montevideo Wanderers: dos equipos con rachas opuestas

Los bolsos buscan seguir de racha ya que tras la derrota como locales ante El Tanque Sisley (1-2), derrotaron como visitantes a River Plate (3-1), posteriormente en el Gran Parque Central batieron a Danubio (3-0) y el último domingo realizaron lo propio ante Atenas de San Carlos en Maldonado (2-0).

Respecto a los vagabundos, tienen una racha totalmente opuesta ya que después de derrotar a Danubio por 4-1, cayeron en sus últimos tres duelos, contra el propio Atenas de San Carlos (0-1), contra el líder, Racing de Montevideo en el Estadio Centenario (2-3) y el pasado fin de semana ante Rampla Juniors (0-1).

En cuanto a los equipos ya están confirmados, Álvaro Gutiérrez entrenó pelota

quieta con sus dirigidos este viernes, sabiendo que no podrá contar con Henry Giménez porque sufrió una sobrecarga muscular en la semana, y será sustituido por Gastón Pereiro, que dio baja el domingo pasado, así el Guti sigue sin poder repetir un once debido a las lesiones que tanto aquejan a Nacional, pero que no han perjudicado en lo que tiene que ver con los resultados.

La alineación tricolor irá de arranque con Gustavo Munúa bajo palos, una línea de cuatro con Santiago Romero, Rafael García, Diego Polenta y Alfonso Espino, el doble pivote con el internacional Diego Arismendi y el ex Danubio Gonzalo Porras, por delante de ellos una línea de tres mediapuntas con Gastón Pereiro, Ignacio González y Carlos de Pena, para asistir en punta al goleador del campeonato Iván Alonso.

Además de los once titulares, se incluyen ocho jugadores más para totalizar 19 concentrados, motivo por el cual uno quedará al margen del banco de suplentes. Los profesionales son los siguientes: Gabriel Araújo, Pablo Álvarez, José Manuel Aja, Maximiliano Calzada, Álvaro Recoba, Gonzalo Ramos, Juan Cruz Mascia y Sebastián Taborda.

En lo que respecta al equipo con sede en la calle Agraciada, está descartado Gastón Bueno, quien fuera la novela del invierno por ver si llegaba a Nacional o no y finalmente se quedara en el equipo de Wanderers.

Los de Arias, que también entrenaron jugadas a balón parado este viernes, formarán con Federico Cristóforo en portería, Alex Silva, Martín Rivas, Paulo Lima y Maximiliano Olivera formando una línea de cuatro, Nicolás Freitas y Leandro Paiva para recuperar, por delante de ellos Adrián Colombino, Diego Riolfo y Nicolás Albarracin, quienes intentarán abastecer de pelotas al juvenil Kevin Ramírez.

Historial de uno de los enfrentamientos más viejos del fútbol uruguayo