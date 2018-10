Fénix y Danubio siguen sin ganar

Los franjeados sumaron su tercer partido sin victorias siendo su último triunfo 5 a 0 frente a Rampla en la cuarta jornada. Por su parte los albivioletas en los que volvió a jugar Martin Ligüera, dos encuentros sin ganar luego del 1-0 a El Tanque Sisley en la quinta etapa.

Habían pasado nada más que dos minutos, cuando el árbitro del compromiso Fernando Falce lo suspendió por la tormenta eléctrica que afectaba a Montevideo, peligrando así la continuidad del cotejo. Sin embargo el futbol le gano a las inclemencias del tiempo y continúo.En tablas se fue la primera parte dado que ninguno de los equipos pudo romper el cero ya que los de La Curva de Maroñas no aprovecharon las pelotas quietas que tuvieron a su favor. El sub 20 Facundo Boné y Aníbal Hernández fueron lo mejor en el conjunto de Gustavo Bueno, pero no lograron superar al portero Salvador Ichazo.

El juvenil fue quien a los 63 minutos tuvo en sus pies la apertura del marcador, luego de un contragolpe en el que quedo solo con dos opciones de pase, pero prefirió rematar y el portero danubiano se quedo con el mano a mano.

En el minuto 82 se fue expulsado Fabricio Formiliano en la escuadra de Leonardo Ramos, y esto abrió la puerta para que el local buscara la victoria en el final con una anotación que nunca llego.

El empate fue lo más justo, ninguno de los dos hizo meritos suficientes para llevarse los tres puntos. Así las malas rachas de ambos se mantienen. En el capitulo número ocho lo de Capurro enfrentaran a Atenas de San Carlos en Maldonado. Mientras tanto los de Maroñas recibirán a Peñarol.