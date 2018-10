Problemas para Álvaro Gutiérrez

El DT tricolor no podrá repetir el equipo, ya que las lesiones en varios jugadores titulares se siguen acumulando. Juan Manuel Díaz, quien se encontraba al margen por una lumbalgia, se resintió por lo que está afuera para partido ante Rampla Juniors del próximo domingo, por la octava fecha del Torneo Apertura. Además estará fuera del plantel Ignacio González, ya que se desgarró en el partido frente a Wanderers, pero teniendo la buena noticia de que no es desgarro fibrilar. Además, "Guti" colocará de nuevo a De Pena, debido a que Henry Giménez y Leandro Barcia continúan en recuperación y no se los quiere apresurar.

Por otra parte, Sebastián Fernández, quien se lesionó frente a River, volvería a ser parte del plantel ante el picapiedra, en lo que sería su vuelta a las canchas tras varios días. En caso de que Papelito no sea de la partida, el técnico apostaría por Álvaro Recoba, autor de un golazo olímpico ante el bohemio el fin de semana pasado, quedando la incógnita si está para disputar un partido completo.

ENTRADAS:

Las entradas ya están a la venta en los locales de Red Pagos y tendrán los siguientes costos:

SOCIOS DE NACIONAL:

Colombes $100

Olímpica $200

América $300

GENERALES:

Colombes $200

Olímpica $300

América $400