Nacional - Racing: el partido del campeonato

Este domingo en el Gran Parque Central suben las expectativas de gran partido y los nervios. Nacional, que consiguió llegar a la punta en la jornada anterior tras vencer a Rampla Juniors (un 0-2 sufrido en el Estadio Centenario, lugar en el cual el primer gol tardó 83 minutos en llegar) y aprovechando la derrota de su rival de turno en esta fecha, Racing de Montevideo (una estrepitosa caida como locales en el Parque Roberto, 1-6 ante Defensor Sporting)

Por lo narrado anteriormente, una victoria de Nacional alejaría mucho tanto a blanquiverdes como a Peñarol y Defensor Sporting, en caso de que derrote a la IASA, ya que quedarían todos cinco puntos debajo del equipo del Gran Parque Central, un empate le daría mucha vida a esos terceros, el conjunto carbonero y el violenta, mientras que una victoria de Racing lo devolvería a la punta al equipo de Sayago.

Los entrenadores esconden las alineaciones

En declaraciones de Álvaro Gutiérrez en la rueda de prensa del viernes, aclaró que no confirmará el equipo hasta que no sea necesario, "hoy no los vamos a ayudar con el equipo. Nos reservamos la decisión, el partido ante Racing es muy importante, de aquí en más son todas finales. Si ganamos damos un paso muy grande", dijo el entrenador tricolor.

De todas formas, la probable alineación es la que se vio en uno de los últimos entrenamientos. Esto marcaría el ingreso de Maximiliano Calzada por Pablo Álvarez y que Santiago Romero vuelva a jugar de número cuatro.

Entonces, el once local marcará lo siguiente: Gustavo Munúa defendiendo los tres palos, una línea final de cuatro hombres, con Santiago Romero, Rafael García, Diego Polenta y Alfonso Espino, en el medio, dos para la contención, Maximiliano Calzada y Gonzalo Porras, tres adelante de ellos, Henry Giménez, Gastón Pereiro y Carlos de Pena, para asistir al único delantero Iván Alonso, que con ocho goles en ocho partidos es el goleador del campeonato.

Los tricolores concentran esta noche en el Complejo Deportivo Los Céspedes, a 19 jugadores, además de los once titulares, esta lista de concentrados incluye las vueltas de Jorge Bava y Leandro Barcia, recuperados de sus respectivas lesiones. Completando entonces, de los siguientes ocho jugadores, siete irán al banco y uno quedará marginado del mismo: Jorge Bava, Pablo Álvarez, José Manuel Aja, Álvaro "Chino" Recoba, Gonzalo Ramos, Leandro Barcia, Sebastián Taborda y Juan Cruz Mascia.

Por otra parte, son bajas Sebastián Fernández, que en la semana se resintió de su desgarro, además de Juan Manuel Díaz e Ignacio González que continúan en recuperación.

Respecto a la visita, la sensación del campeonato, el Racing Club de Montevideo, su entrenador Mauricio Larriera también esconde, el viernes entrenó pelota quieta y movimientos tácticos a puerta cerrada, aunque dio indicios que los once jugadores serían los mismos que vienen de caer 1-6 ante la viola.

Es decir, que el equipo inicial de La Academia sería con el veterano Jorge Contreras en portería, una línea de cuatro final con Gonzalo Aguilar, Pablo Lacoste, Damián Malrrechaufe y el ex campeón uruguayo con Nacional, Darwin Torres, doble contención con Ernesto Dudok e Ignacio Nicolini, por fuera Diego Zabala y Juan Pablo Rodríguez, mientras que en punta estarán Cristian Tabó y Gabriel Fernández.

Las entradas para el duelo del domingo a las 17:00 horas ya están agotadas.

Probables formaciones: