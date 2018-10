Gol y polémica expulsión de Cavani

Se abría la jornada número 10 de la Ligue 1 de Francia con la visita del París Saint Germain al Racing Club de Lens. Ante las bajas de Zlatan Ibrahimovic y de Ezequiel Lavezzi, Cavani tuvo una gran oportunidad de jugar como delantero centro siendo referencia y no como extremo donde viene jugando a las órdenes de Blanc.

A los 10 minutos de juego el salteño tuvo su primera gran ocasión pero su remate al primer toque fue bien parado por el meta local, Rudy Riou, con tan mala fortuna que a la contra el Lens abrió el tanteador mediante una gran definición de Adamo Coulibaly.

No obstante el PSG se recuperó y antes de la media hora logró darlo vuelta con cinco minutos mágicos, tras marrar Cavani un mano a mano igualó Yohan Cabaye con un remate frontal y adelantó al equipo de la capital el brasileño Maxwell con una gran vaselina de derecha tras un mal despeje de puños de Riou.

A los ocho minutos del complemento llegó la jugada clave del encuentro, centro de Maxwell desde la izquierda y un leve empujón de Gbamin sobre Cavani es señalado como penal y amarilla para el canterano del Lens, que al ser la segunda le significó la automática expulsión.

Edinson Cavani transformó el penal marcando su cuarto gol en liga y lo celebró simulando estar disparando una escopeta, de manera insólita el árbitro Nicolás Rainville le mostró tarjeta amarilla al salteño que siguió protestando ganándose la segunda amarilla y la consecuente roja tras tomarle del brazo al juez.

Cabaye, Marco Verrati y el capitán Thiago Motta se fueron encima del juez pero la decisión ya estaba tomada, el festival de rojas siguió tres minutos después cuando el Lens se quedó con nueve tras recibir su segundo cartón amarillo Jeróme Le Moigne.

Esos minutos locos no hicieron peligrar el triunfo del PSG que ganó 1-3 con diez jugadores ante un Lens que acabó con nueve, los de Laurent Blanc se posicionan temporalmente en el segundo lugar a cuatro unidades del Olympique Marseille mientras que el Lens continuará una semana más en puestos de descenso.

Después del encuentro el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha dicho que "Cavani no se merece esa tarjeta roja. ¿Y por qué tiene él consiguió una amarilla antes? Él siempre hace la misma celebración", para acabar diciendo que "Esto no es normal y no es bueno para el fútbol francés, si queremos desarrollar. Es una situación mala para todo el mundo."

Esta es la segunda expulsión de Edinson Cavani en Europa, la primera fue hace tres años cuando jugando por el Nápoli recibió tarjeta roja en una derrota ante el Lecce que ganó con un gol de otro charrúa, Javier Ernesto Chevantón.