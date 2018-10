Perdón, Maestro

Llega el momento en que uno pasa a estar cansado de escuchar tantas críticas y tantos comentarios desafortunados, de gente que no se aburre de decir siempre lo mismo, personas que viven pendientes de los fracasos para poder utilizarlos como argumento, sin ver lo que sucedía antes del 2007.

Harto de los pesimistas, los “anti” Tabárez, quienes no soportan verlo triunfar, o quizá no triunfar, pero sí obtener objetivos que en otros momentos eran impensados. Basta con solo comparar los números y estadísticas lógicas que muchos ignoran –para no perder una discusión- desde la llegada del actual técnico tras la partida de Jorge Fossati.

Es verdad, no es idea del Maestro el proyecto que encabeza, sino que tomó gran parte de los pensamientos de un tal Pekerman, quien con su forma de trabajo le dio muchas satisfacciones a las selecciones juveniles de Argentina.

Dejemos atrás las palabras y demostremos hechos concretos: desde la asunción de Óscar Tabárez se han jugado un total de 10 Mundiales entre todas las categorías (sub 17-20 y mayores), de los cuales Uruguay solo estuvo ausente en una (Corea del Sur 2007, sub 17).

La selección con más participaciones

Si miramos hacia afuera, encontramos que solo una selección sudamericana ha logrado estar a la altura de Uruguay en lo que refiere a Campeonatos del Mundo (siempre comparando desde la asunción de Tabárez). Ésta es Brasil, que estuvo ausente únicamente en la Copa del Mundo sub 20 de Turquía. Si abarcamos el resto del planeta, sólo Nigeria logró estar en la misma cantidad de Mundiales que uruguayos y brasileños.

A pesar de que no se logró alcanzar los mismos resultados (hablando en títulos), existen dos datos para nada despreciables, que van por encima de Nigeria y Brasil:

- Ambas selecciones obtuvieron un boleto directo en una de sus nueve participaciones (Brasil 2014 en mayores y Nigeria 2009 en Sub 17).

- Uruguay es la única que ha estado en los últimos ocho Mundiales, sumando todas las categorías.



Es cierto, darle el crédito a Tabárez por las juveniles suena a algo fuera de lugar. Sin embargo, vale la pena aclarar que el actual técnico de la selección mayor es también el coordinador de las inferiores, y es quien brinda los candidatos para las diferentes categorías celestes.

Pero si muchos de los que se encuentran en contra siguen pensando que con ir a los Campeonatos del Mundo no alcanza, los números vuelven a replantearles la realidad:

Grupos Mundial Sub 20 Mundial Sub 17 Mundial Fase de Grupos 1 0 0 Octavos de final 2 1 1 Cuartos de final 0 2 0 Semifinales 0 0 1 Final 1 1 0 Campeón 0 0 0

Y la Copa América...

Claramente, viendo los números podemos observar que solo una de las nueve participaciones acabó en primera fase. Pero, para terminar con los torneos disputados por Uruguay desde el comienzo de la era Tabárez, tenemos que mirar los resultados de las Copas América de mayores que dirigió el Maestro: de las 3 participaciones en dicho torneo (contando desde 1989), llegó 2 veces a la final y una vez a semifinal, siendo campeón en el año 2011.

No podemos creernos el verso de que la selección es Suárez y 10 más

Sin lugar a dudas podemos estar a en contra o favor de los cambios inoportunos en algunos partidos, o de no haber llevado una nueva generación a Brasil. Pero no podemos creernos el verso de que Tabárez piensa que la selección es Suárez y 10 más, o en su época Forlán, contando como si ellos atajaran, defendieran, levantaran el centro y a la vez cabecearan, siendo esto algo muy alejado de la realidad. Pueden querer un cambio por no haber visto en el último Mundial jugadores con un aire diferente, que para muchos deberían haber sido citados (como De Arrascaeta o Jonathan Rodríguez). Pero nadie puede negar que desde su asunción en 2007, este señor que tantos se encargan de criticar (muchas veces sin razones) cambio nuestro fútbol, el cual no había asistido a ningún Campeonato del Mundo Sub 20 desde el comienzo del siglo XXI, entre otros grandes fracasos.

"El camino es la recompensa"

Es por eso que hoy llamo a reflexionar sobre si realmente desean la partida de Tabárez, para que de este modo regresemos a las épocas donde los Mundiales los veíamos como un pasatiempo, dado que no lográbamos acceder a ellos. Pero si su respuesta continúa siendo la salida del Maestro de la selección, no estaría de más escuchar opiniones acerca de quién es el ideal para tomar su relevo.