Díaz se asoma como titular ante Fénix

Juan Manuel Díaz se recuperó de las molestias que lo dejaron al márgen unos cuantos partidos del Torneo Apertura 2014 y según la última práctica de esta tarde en el Gran Parque Central, el lateral del bolso es firme candidato para ser titular ante Fénix el próximo sábado en lugar de Alfonso Espino.

Además, Jorge Fucile no sintió ninguna molestia luego de finalizado el entrenamiento, por lo que tranquilizó a la sanidad tras el susto en el día de ayer, donde se resintió en su rodilla abriendo la puerta a una posible lesión, pero finalmente pudo entrenar en el día de hoy sin ninguna complicación.

Otro que estará a la orden ante el equipo de Gustavo Bueno será Sebastián Fernández, recuperado totalmente. El delantero del tricolor disputó 40 minutos en la práctica al igual que Fucile y se mostró muy feliz por la recuperación. El jugador de 29 años se mostró optimista en cuanto a los próximos partidos y declaró a Pasión Tricolor:

"Hace tiempo no tenía minutos de fútbol como los de hoy, me sentí bárbaro, no me dolió nada"

"Espero estar la orden contra Fénix para seguir sintiéndome bien y llegar de la mejor manera al clásico".

El único que no estará a disposición del técnico será Leandro Barcia, quien aún no pudo recuperarse de su lesión y también es duda para afrontar el clásico el nueve de noviembre.

Aún no está confirmado, pero seguramente el equipo del albo para enfrentar a los de Capurro sea el siguiente:

Munúa; Romero, Polenta, García, Díaz; Porras, Arismendi; Giménez, Pereiro, de Pena y Alonso.