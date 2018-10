A 27 años de la última Libertadores carbonera

El carbonero, fue a jugar esa final en desventaja. El 21 de octubre, habia perdido 2 a 0 el partido de ida en el Pascual Guerrero frente a 6500 almas. Los goles caleños fueron convertidos por Juan Manuel Battaglia al minuto ocho del primer tiempo y 12 minutos después Roberto Cabañas les dio el 2 a 0 a los colombianos.

En Montevideo con el empate los diablos rojos eran campeones, pero el Peñarol de los milagros comenzaría su hazaña. A pesar de comenzar perdiendo, a los 19 minutos otra vez Battaglia anotaba para los escarlatas, el aurinegro logró dar vuelta el marcador a los 68 Diego Aguirre y a los 87 el Bomba Jorge Villar le dieron la victoria a los manyas y la posibilidad de un tercer partido para definir la Copa Libertadores de ese año.

Si este último cotejo terminaba igualado, al cabo de los 90 reglamentarios mas 30 minutos de alargue, los colombianos lograrían en su tercera final al hilo conquistar su primera Copa.

El tiempo pasaba y el gol no llegaba a pesar de los esfuerzos de los jugadores del mirasol. Pero La Fiera Aguirre, tenía una carta bajo la manga, cuando al encuentro no le quedaba nada ingresó al área y remató cruzado dejando sin asunto al potero Julio Cesar Falcioni. Los hinchas jugadores y dirigentes rojos no podían creerlo mientras los carboneros festejaban lo que sería hasta el día de hoy su último triunfo internacional, de la mano de un equipo joven que llego a ganar un clásico 8 contra 11 y de forma milagrosa la quinta Copa Libertadores en su palmarés.

Peñarol con El Maestro Oscar Washington Tabárez como entrenador, formó de la siguiente manera: Eduardo Pereira; José Herrera (que sería expulsado) Marcelo Rotti Obdulio Trasante y Alfonso Domínguez; José Perdomo Eduardo da Silva Daniel Vidal y Ricardo Viera; Diego Aguirre y Jorge Cabrera. Ingresaron durante el partido Jorge Gonçálves y Jorge Villar.

Hoy las realidades son diferentes, América se encuentra en la Segunda División del futbol colombiano, mientras que Peñarol está lejos de ser el que fue. A pesar de haber llegado a la final de la Copa en 2011. se cumplen ya 27 años de su último gran logro.