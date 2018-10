Argachá le da la victoria a Sud América

Sud América : J. Irazún, M. Pereiro, J. Viotti, E. Martínez, A. Argachá, R. Pellejero, F. Gallego, (90' B. Giménez), F. Yantorno, Á. Luna, E. Centurión (63' M. Alonso) y M. Franco (77' G. Colman). DT: J. Vivaldo.

El Tanque Sisley : J. Da Silva, P. Fagúndez, S. Fosgt, J. Péndola, Y. Moreira, J. Aguirre, A. Aparicio, G. Martínez (78' P. Lima), F. Rodríguez (52' M. Acuña), B. Murillo y Y. Burgueño (78' D. Viera). DT: R.Moller.

MARCADOR : 54' A. Argachá (S).

ÁRBITRO : Diego Riveiro. Asistentes: Robert Muniz y Eduardo Aguirre. Amonestó a 8' A. Aparicio (ET), 38' R. Pellejero (S), 50' Y. Moreira (ET), 58' F. Gallego (S), M. Acuña 74' (ET), (74') J. Viotti (S), 88' M. Alonso (S) y expulsó a68' A. Aparicio (ET), 90' M. Acuña (ET).