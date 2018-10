River Plate se quedó con la victoria en el Franzini

Defensor Sporting : Defensor: M. Campaña, E. Zeballos, R. Arias, N. Correa, R. Herrera, A. Luna, F. Gino (46' F. Castro), M. Arrambarri, J. Caffa (46' B. Lozano), G. De Arrascaeta y M. Alonso (66' I. Risso). DT: F. Curutchet.

River Plate : River Plate: N. Pérez, C. Herrera, C. González, W. Martínez, L. Torrecilla, G. Marques, Á. Rodríguez, F. Bastidas (56' F. Gorriarán), C. Techera, L. Rodríguez (77' R. Flores) y M. Santos (82' S. García). DT: G. Almada.

MARCADOR : Goles: 24' M. Santos y 32' C Techera.

ÁRBITRO : Estadio: Luis Franzini. Árbitro: Jonathan Fuentes. Asistentes: Raúl Hartwig y Marcelo Alonso. Cuarto árbitro: Pablo Giménez.