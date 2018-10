Rafa García no participó del trabajo en campo

En el día en el cual ya se llevan más de 30.000 entradas vendidas a hinchas de Nacional para el Superclásico del próximo domingo ante Peñarol, el primer equipo bolsilludo entrenó esta mañana en su estadio, el Gran Parque Central, lugar en el cual se desarrollaron trabajos de espacio reducido y no se develó una integración titular.

Rafael García trabajó en gimnasio desarrollando trabajos de bicicleta, ya que acusó una pequeña molestia y no se lo quiso arriesgar, además, Diego Arismendi trabajó diferenciado por una sobrecarga muscular. De todas maneras, ninguno de los dos tendrá problemas para saltar al verde césped del Estadio Centenario ante el manya. Además, Leandro Barcia continúa en recuperación de la lesión en su rodilla.

El partido del próximo domingo tiene varios condimentos extra, no solo porque se puede tomar como la revancha del último enfrentamiento entre estos dos equipos (un humillante 5-0 aplicado por el equipo carbonero sobre los tricolores), sino que en esta oportunidad, el equipo albo llega líder, con once puntos de ventaja sobre el carbonero (que se ubica tercero) y en caso de que el Racing Club caiga derrotado el día sábado ante El Tanque Sisley, el tricolor obtendrá el Torneo Apertura (en caso de que el conjunto de Sayago empate, y el de La Blanqueada gane, este último se asegurará el primer puesto, pero no será campeón aún porque se distanciará nueve puntos, a falta de nueve por jugar).

Álvaro Gutiérrez, quien sólo cayó en una oportunidad dirigiendo al primer equipo tricolor sobre catorce juegos (en este mismo Apertura, un 1-2 en un partido con muchas complicaciones para Nacional por lesiones cuando recibió a El Tanque Sisley, en el GPC) tiene algunas dudas para el choque de este fin de semana. No se descarta el ingreso de Maximiliano Calzada para dar más equilibrio al medio o incluso, de Sebastián Taborda para generar mayor poder ofensivo, aunque dicen que equipo que gana (y lleva ocho consecutivos) no se toca y esta también es una opción para el Guti.

En el entrenamiento de mañana, a la hora 9:30 en el Complejo Deportivo Los Céspedes, quizás se develen algunas incógnitas.