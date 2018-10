Un clásico por la honra

Como ayer informaba VAVEL, el regreso de Pablo Migliore al arco mirasol está casi confirmado, así también el de Gonzalo Viera en la zaga del equipo de Jorge Fossati. Para recordar, Viera no estuvo convocado para el partido frente a Rampla Juniors porque acumuló cuatro amarillas y Fossati lo reservó para el partido clásico del próximo domingo.

Otra de las posibilidades es que el entrenador cambie el sistema "madre" e incluya a otro volante en la mitad de la cancha junto a Sebastián Píriz, que parece muy solo en la marca del carbonero. Seguramente será el juvenil Nahitan Nández. Saldría el brasileño Diogo del equipo, pasando "Japo" Rodríguez a ocupar su lugar, como ya lo venía haciendo en el torneo anterior.

Peñarol cumplió ayer con una jornada de trabajo en doble horario. El detalle más importante fue que en el movimiento de la tarde, ya que Jonathan Rodríguez no completó el trabajo por una fatiga muscular. Aseguraron que no lo pone en duda. Por otro lado, Andrés Rodales cumplió con todos los trabajos. Si el ex Liverpool sigue tolerando el dolor en el talón podrá esta a la orden del técnico. El rendimiento de Alejandro Silva no ha sido el deseado, pero es difícil que ingrese quien anteriormente jugara en Atlético de Rafaela, al menos desde el inicio, porque lleva tres semanas fuera de las canchas.

Carlos Núñez, quien se golpeó en un accidente automovilístico el lunes pasado, también trabaja con normalidad.

Como dato anecdótico importante para los manyas, el capitán Antonio Pacheco, hoy con 57 partidos clásicos, está a horas de superar a Omar Gaetano y convertirse en el futbolista que más partidos clásicos disputó en la era profesional del Campeonato Uruguayo.