Carlos Sánchez: “Mi sueño siempre estuvo con Uruguay”

“La sensación es de felicidad. Saber que estoy al lado de grandes jugadores que triunfan en Europa me emociona mucho”, declaró en conferencia de prensa luego de finalizado el entrenamiento en el Complejo Celeste.

Con respecto a la convocatoria, el ex jugador de Puebla de México y Liverpool de Uruguay destacó que “pedía que se cumpliera el sueño” y que esperará “dejar una buena imagen” con Uruguay en los partidos amistosos ante Costa Rica y Chile en los próximos días.

Además, manifestó que al entrar al complejo sintió “un cosquilleo en el estómago”, por ende, se encuentra “muy emocionado” y con “mucha felicidad”.

Estuvo en duda en este último tiempo su cambio de nacionalidad para jugar con la selección argentina, de hecho, la consiguió, pero a raíz de ese tema polémico, carlin dijo que “nunca” se le pasó por la cabeza jugar con Argentina y que su sueño “siempre estuvo con Uruguay”.

Por último, sobre el entrenador Óscar Tabárez expresó lo siguiente: “Tuvimos una charla personal. Me dio la bienvenida, su respaldo, y me dijo que tratara de disfrutar y no cargarme de responsabilidad”

Gracias al buen momento que viene demostrando Carlos Sánchez en River, el premio fue meritorio: jugar con la celeste.