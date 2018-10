Nuevo entrenador, nueva táctica

El ex entrenador de la Tercera División, dispuso una táctica 4-3-1-2, diferente a la que utilizó Jorge Fosatti en gran parte del semestre. En ella, sigue manteniendo en el arco al argentino Pablo Migliore; en la defensa, los centrales, hasta el momento y sin equipo confirmado, son Carlos Valdez y Joe Emerson Bizera (no dispuso de Damián Macaluso ya que debe cumplir al menos una fecha de suspensión tras expulsión en el clásico ni de Gonzalo Viera), mientras que los laterales se mantienen con Andrés Rodales y Diogo Silvestre (aún resta definir si estará en condiciones de afrontar el próximo partido. Si no se recupera, en su lugar ingresará Darío Rodriguez).

En el mediocampo quizás esté la duda del funcionamiento de la táctica, ya que por derecha probó con Sebastián Piriz, cuando su posición habitual es mediocampista central. Habrá que observar en los distintos entrenamientos y comprobar si el jugador es funcional al esquema planteado por Paolo Montero. Lo demás, está planificado desde el comienzo de ciclo: Sergio Orteman sólo en el círculo central y Alejandro Silva por izquierda.

A su vez, el enganche seguirá siendo Antonio Pacheco, cuya alternativa es Jorge Rodriguez, y en la delantera entrenaron Fabián Estoyanoff y Carlos Nuñez (Marcelo Zalayeta se encuentra con una sobrecarga aunque podría ser titular el domingo). Cabe recordar que Jonathan Rodriguez está afectado a la Selección de Uruguay para afrontar los 2 amistosos de estos días (Costa Rica y Chile).

En principio y con alguna variante que podría aparecer en estos días, ése sería el equipo que presentará el nuevo entrenador de Peñarol ante Rentistas, pero con el objetivo de ganar los nueve puntos que restan y quedar lo más arriba posible en el campeonato.