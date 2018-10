Resultado Chile - Uruguay 2014 (1-2)

00:06 ¡Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva transmisión de VAVEL.com! Esperemos que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.

93' ¡Finaaaaaaaaaal del encuentro! Fue victoria para el conjunto uruguayo por 2 a 1, tras empezar abajo con gol de Alexis Sánchez. Rolán y Álvaro González le dieron la satisfacción al Maestro Tabárez y todo un país.

90' El árbitro ecuatoriano adiciona tres minutos más.

No te pierdas cómo fue el gol de la victoria parcial charrúa de Álvaro González:

88' Muslera contiene lo que era el empate: tras un centro de Orellana, Pinilla cabecea un poco incómodo y el portero captura el remate sin mucha dificultad.

87' Doble cambio en la Roja: salen Mena y Díaz y entran en su lugar Millar y Beausejour.

84' Otra vez Bravo, salva a Chile del tercero. Retiene un remate a quemarropa a metros de él.

84' Ramírez dispara desde la derecha cruzado, Bravo contiene con facilidad.

83' Último reemplazo en el conjunto celeste: se va Rolán, de gran partido, y entra Rodríguez.

80' ¡Goooooooooooooool de Uruguay! En la primera que toca, Álvaro González encuentra una pelota perdida en el área tras una dividida entre Rolán e Isla y fulmina la arquero Bravo con un derechazo cruzado imposible de atajar. Chile 1-2 Uruguay.

79' Tercer y cuarto cambio en el conjunto charrúa: se van Cavani y Martínez e ingresan Álvaro González y Hernández.

78' Orellana tira un centro desde la derecha que no puede conectar Pinilla con una palomita.

75' Luego de varias individualidades de Alexis Sánchez al borde del área rival, Arturo Vidal remata a puerta desde afuera pero Muslera contiene con facilidad.

74' Amonestado el ingresado Corujo en Uruguay, por una falta a Alexis Sánchez.

71' ¡Qué partidazo! En un mano a mano, Cavani revienta la pelota para liquidar a Bravo, pero se le va lejísimos. Se mantiene el empate parcial.

70' Primer reemplazo en Chile: ingresa Pinilla y sale Vargas.

69' En la respuesta, el árbitro le anula un gol a Vargas para el local por una posición adelantada.

68' ¡Era el gol de la victoria! Un centro encontró de Martínez encontró la cabeza de Rolán que saltó magníficamente, pero Bravo le dijo que no con una atajada fenomenal.

64' Remató Sánchez desde lejos, se fue demasiado desviado.

62' Segundo cambio en la visita: se va Nicolás Lodeiro e ingresa en su lugar Mathías Corujo.

60' Amarilla para Álvaro Pereira tras una fortísima infracción a Alexis Sánchez. Fue la segunda hacia la estrella chilena, la primera fue perdonada por el ecuatoriano.

56' ¡Ayyy! Casi el segundo de la Roja. Orellana intenta desde la banda izquierda un centro que se cerró hasta rebotar en el palo izquierdo del arquero Muslera.

55' Alexis Sánchez pone un pase entre líneas para Vargas que no llega a tiempo y logra conectar un remate que se va desviado, pero rebota en un jugador uruguayo. Hay córner para el local.

53' Después del segundo córner, Godín cabecea sobre el lado izquierdo y se le va alto.

53' Córner para Uruguay. El centro fue despejo por Medel, que la envió nuevamente al saque de esquina.

50' Amonestado Cavani en la Celeste, por una dura patada a Medel. Se pone tenso el encuentro entre estos dos, después del cruce que mantuvieron al cierre de la primera parte.

49' Intentó Vargas desde afuera del área. Al igual que el remate de Alexis en la primera parte, se fue alto.

En el entretiempo, Carlos Sánchez, de Uruguay, salió reemplazado por Ricardo Guzmán Pereira.

23:16 ¡Arrancó el complemento! Chile y Uruguay, empatan 1 a 1.

23:15 Vuelven los equipos a la cancha. Posicionados a la reversa del primer tiempo, ya están por arrancar los segundos 45 minutos.

Análisis de la primera parte: Chile fue superior durante todo el primer tiempo. Tuvo más llegadas, amenazó más y siempre mantuvo la posesión de la pelota en campo rival. Pero se descuidó sobre el final y, por una ingenuidad de Medel, terminó con empate en el marcador parcial. Los dos exponentes en la ofensiva en cada plantel, terminaron marcando los tantos en este momentáneo 1 a 1.

Mirá el tanto de Rolán que sentenció el empate para Uruguay al termino de la primera mitad:

47' Final del Primer Tiempo: Chile y Uruguay empatan en un gol al termino de los primeros 45 minutos y se dirigen a los vestuarios.

46' ¡Gooooooooooooooool de Uruguay! Después de la falta de Medel, desde la banda izquierda el jugador de River Plate, Carlos Sánchez, tira un centro para que Rolán ponga su cabeza y empate el encuentro sobre el final. Chile 1-1 Uruguay

45' El primer amonestado del encuentro es chileno. Gary Medel ve la amarilla por una infracción, Cavani trata de calmarlo pero el local se enfada todavía más.

45' Ya llegamos al tiempo reglamentario. Veremos cuánto adicionará el árbitro.

40' Chile amenaza constantemente a Uruguay. Lo tiene ahí, al borde del su propia área, pero le falta el disparo final.

Reviví el gol de Alexis Sánchez con el que Chile le gana 1 a 0 a Uruguay:

32' Se agranda Chile después del gol. Toca y toca. El "Ole, ole" que baja desde las tribunas lo evidencia.

27' ¡Goooooooooooool de Chile! Luego de que Muslera le evite el gol a Alexis tapándole un remate fortísimo dentro del área, un centro vuelve a conectar al jugador del Arsenal que pone la cabeza y sentencia el primer tanto del encuentro. Chile 1-0 Uruguay.

23' Intentó Arturo Vidal con un remate de larga distancia, pero pasó muy desviado. Mejora Chile.

21' Vargas intentó una chilena en el corazón del área. No pudo conectar y terminó dándole un golpe Álvaro Pereira.

14' Casi el primero del partido, el primero de la Celeste. Rolan encuentra un pelotazo devenido de mitad de cancha y con una volea desde el vértice izquierdo del área sorprende a Bravo. Pasó cerca, hubiese sido un golazo.

11' ¡Uhhhhhhhhhh! Cerca. Muslera despejó el remate desde pelota parada de Sánchez.

10' Tiro libre peligroso para el local. Lodeiro le comete una falta a Alexis Sánchez cerca de la medialuna. ¿Buscará a puerta?

7' Tiro libre para Chile. Va a a patear Alexis, a por el centro.

3' Sin peligro, vuelve a ganar otro córner que conecta la cabeza de Godín, fácil para el arquero Bravo.

3' Rolán gana un tiro de esquina para la Celeste.

1' Tiro libre para Uruguay. Disparó Lodeiro buscando un centro, contuvo excelentemente Bravo.

22:09 ¡Arrancó el partido! Movió Chile en la despedida del año.

22:07 Matías Torres, un niño, dio el puntinazo inicial simbólico.

22:05 Terminados los himnos, los equipos posan para la foto. Ya se viene el encuentro.

22:00 Se empiezan a entonar los himnos nacionales de los países. Primero, el charrúa.

21:58 ¡Ya están los equipos en la cancha! En un recinto colmado por 40.000 personas, chilenos y uruguayos hacen su aparición junto a los árbitros y los niños acompañantes.

21:57 Ya salieron los DDTT de ambos seleccionados, junto a los suplentes, para sentarsse en el banco.

21:52 A minutos de empezar el partido, ya está la orquesta en el centro del campo a la espera de los jugadores y los árbitros.

21:50 Dato de color: nueve jugadores de los once de la Celeste son los que vuelven a jugar con Chile desde aquel último partido en la caída por 2 a 0 en Santiago.

21:45 Recordamos que, finalmente, Jorge Sampaoli se inclinó por Fabián Orellana en lugar de Jorge Valdivia.

21:40 Ahora, vamos con el banco de suplentes de Uruguay: Gastón Ramírez, Abel Hernández, Álvaro González, Gastón Silva, Giorgian De Arrascaeta Benedetti, Emiliano Velázquez, Jony, Mathías Corujo y Guzmán Pereira.

21:35 Repasemos los suplentes del conjunto local: Mauricio Pinilla, Rodrigo Millar, Jean Beauséjour, Carlos Carmona, Jorge Valdivia, José Rojas, Francisco Silva, Igor Lichnovsky Osorio, Johnny Herrera, Pablo Hernández, Diego Sánchez.

21:30 Ya están los jugadores realizando la entrada en calor previa al partido de esta noche.

21:25 Este encuentro será el número 99 disputado por Maximiliano Pereira con la Celeste.

21:20 Ya empiezan a llegar los primeros hinchas al Estadio Monumental para ver Chile - Uruguay.

21:15 El último partido Chile - Uruguay entre ambas selecciones fue el 26 de marzo de 2013 en el estadio Nacional de Santiago. Fue victoriapara el conjunto local por 2 a 0 con goles de Paredes y Vargas.

21:05 "Estar en el plantel ya me hace un hombre feliz. Tengo tranquilidad de que di lo mejor de mí, no me guardé nada", manifestó Carlos Sánchez, tras jugar su primer partido con la Celeste, donde confesó: "En el himno, se me cayó una lágrima. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza".

21:00 "La Copa América es el torneo más importante de Sudamérica. Esperamos ganarla y esta puede ser la gran oportunidad", dijo Arturo Vidal, dándole más importancia al futuro que al presente, en medio de la presentación del balón oficial de la competencia, la 'Cachaña'.

20:55 El partido Chile - Uruguay será dirigido por el ecuatoriano Carlos Vera, de 38 años. Tiene como mayores logros obtenidos, haber arbitrado la Copa América 2011 en Argentina, el Campeonato Mundial de Clubes 2012 en Japón y el pasado Mundial de Brasil 2014.

20:50 El Estadio Monumental, o mejor llamado Estadio David Arellano se encuentra en el sureste de Santiago de Chile, la capital, y es la casa del Colo-Colo. Fue inaugurado en 1975 y reinagurado en 1989, con capacidad para 47.347 espectadores. Albergó al seleccionado local sólo siete veces: 5 por eliminatorias y 2 por amistosos, el primero de ellos, justamente, frente a Uruguay con motivo del centenario de la Selección Nacional de Chile.

20:45 Formación de la Celeste en este Chile - Uruguay: en el arco, Fernando Muslera; custodiado por una línea de cuatro hombres integrada por Maximiliano Pereira, José María Giménez, Diego Godín y Álvaro Pereira; en el medio estarán Egidio Arévalo Ríos, Nicolás Lodeiro, Carlos Sánchez y Cristian Rodríguez; mientras que la delantera estará integrada por Diego Rolan y Edison Cavani.

20:40 En la Roja, la única duda de Sampaoli es si iría Valdivia u Orellana. El resto, formaría de la siguiente manera: Claudio Bravo en el arco; un defensa con Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara y Eugenio Mena; en la mitad de la cancha, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Valdivia u Orellana y Marcelo Díaz; y la dupla ofensiva estará compuesta por Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

20:35 En el conjunto uruguayo, la estrella, a priori, es Edison Cavani, frente a la ausencia del goleador estrella del Barcelona, Luis Suárez. El charrúa, una de los máximos anotadores de su país, lleva convertidos 22 tantos con la Celeste. Mientras que su club, el PSG francés, anotó en 33 oportunidades en un total de 59 encuentros disputados.

20:30 Alexis Sánchez es la figura de Chile, el jugador a seguir. Desde que llegó al Arsenal de Inglaterra, se ganó el corazón de todos los gunners con sus 12 goles en 18 partidos, que fortaleció el punto más débil de los equipos de Wenger: el gol. En la Selección, el viernes, tras abrir el marcador ante Venezuela, marcó su gol Nº 25 con la Roja.

20:20 Por su parte, el Maestro subrayó que "el partido ante Chile va a ser una buena prueba de cara a la Copa América y será importante para sacar conclusiones", con muchas caras nuevas y a la espera del torneo que se vendrá el año entrante.

20:10 "Uruguay va a ser un rival extremadamente exigente, porque juega mucho en la línea, apuesta muy bien a la contra, tiene claro lo que quiere su entrenador", señaló Jorge Sampaoli, DT de la Roja, dándole méritos a su colega.

20:00 Obviamente, la diferencia en el rubro de los goles, también es favorable para los dirigidos por el Maestro Tabárez: Uruguay pudo gritar 131 veces gol, mientras que Chile poco más de la mitad, 77.

Resultado partido Chile - Uruguay

19:50 En el historial Chile - Uruguay, los charrúas se ven ampliamente favorecidos. De los 75 encuentros disputados, la Celeste se quedó con 41 partidos ganados, mientras que la Roja sólo 16, número menor a la cantidad de empates: 18. De esos partidos jugados entre sí, 14 fueron por Eliminatorias, 28 por Copa América, 32 amistosos y sólo uno por los Juegos Panamericanos.

19:40 Su anterior partido no tuvo resultado positivo para los uruguayos. En un partidazo, empataron 3 a 3 frente a Costa Rica, la otra revelación del "Grupo de la muerte", para terminar yéndose con una derrota por penales por 7 a 6. Aunque su último cotejo disputado en condición de visitante, fue la aplastante victoria por 3 a 0 al débil combinado de Omán.

19: 30 En el conjunto oriental, luego de dar la sorpresa en Brasil 2014 en uno de los grupos más difíciles y terminar su gira por Asia correspondiente a las cuatro Fechas FIFA anteriores, vuelve al continente para recibir a los seleccionados vecinos.

19:10 En el último encuentro como local, la semana pasada, los dirigidos por Jorge Sampaoli golearon a otro equipo sudamericano: Venezuela. El pasado viernes, en Talcahuano, vencieron a la 'Vinotino' por 5 a 0, con goles de Alexis Sánchez y Valdivia en el primer tiempo, y Vargas, Millar y Hernández en la segunda mitad.

18:50 Chile, el anfitrión, quiere demostrar nuevamente que puede albergar la Copa América del 2015. En medio de las presentaciones de la pelota y la mascota del certámen, este martes tendrá una parada difícil frente a, justamente, el último campeón de este torneo, Uruguay.

18:30 ¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL.com! Bienvenidos a la transmisión del partido Chile - Uruguay y en directo. Dicho encuentro tendrá lugar en el Estadio Monumental David Arellano desde las 21:00 horas. ¡Comenzamos!