Declaraciones del campeón de cara a Juventud

El primero en hablar fue el juvenil De Pena, que viene teniendo actuaciones muy buenas en el tricolor. Se le pregunto sobre su buen rendimiento y la posibilidad de vestir otra camiseta el próximo año: “Yo estoy contento acá, quiero jugar la Copa Libertadores y salir campeón uruguayo. No sé lo que va a pasar y a veces no depende de uno. Ya habrá tiempo para hablar de eso” comentó el futbolista.

El siguiente rival de Nacional será Juventud de Las Piedras en el Parque Central, y sobre eso habló Carlos: “Desde el martes estamos pensando en Juventud, que va a ser un partido difícil. Tratamos de concentrarnos en ese encuentro y no en lo que ya obtuvimos. No podemos pensar en que por conseguir el Apertura, los demás partidos van a ser fáciles, ni regalar puntos porque esos puntos te pueden costar la suma en la tabla anual” declaró.

Los bolsilludos tienen como objetivo ser campeones uruguayos, y para eso tienen que concentrarse en la tabla anual: “Primero hay que enfocarse en estos dos partidos que quedan, y después pensar en hacer un buen Clausura para poder ganar ese torneo. La tabla anual la estamos jugando hace tiempo, obviamente ahora es a lo que apuntamos. Conseguimos el primer campeonato corto, que era nuestro objetivo este semestre, pero ahora hay que seguir sumando para la anual” remató De Pena.

Llegaría el momento para Gutiérrez, quien se mostró contento por la obtención del Apertura, pero dijo que: “Debemos tratar de mantener o ampliar la ventaja sobre nuestros perseguidores, porque eso te permite tener algún tropezón en el próximo semestre, ya que podemos tener doble competencia y eso implica cansancio, lesiones y no poder encontrar la regularidad”.

Se termina el torneo y se empiezan a nombrar nombres de varios jugadores para el próximo año, uno de ellos fue Brahian Alemán, de este tema se le pregunto a Álvaro: “Hasta que termine el torneo no voy a hablar nada de ese tema. Tengo una noción de lo que puede pasar, pero si bien no es mucho, algo de tiempo vamos a tener para analizar todo eso. No sabemos que jugadores se quedan, cuales se van o si llegará alguna oferta por alguno. Ahora debemos focalizarnos en estos seis puntos y cuando termine el campeonato empezaremos a diagramar el semestre que viene” afirmó el DT de Nacional.

Otra temática de la semana, fueron las polémicas declaraciones del futbolista Diego Arismendi, sobre esto Gutiérrez fue tajante y dijo: “No leí nada, así que no puedo opinar”.

En Peñarol, Montero está atravesando una situación casi idéntica a la del DT albo cuando asumió, sobre él se apuntó al preguntar si le daría algún consejo: “Yo no puedo darle consejos a nadie (entre risas). Lo único que puedo decir, pero para todos los técnicos es que los resultados son los que mandan” concluyó el Guti.