Goes gana con sufrimiento

Olimpia : Tornaría 5, Cervi 25, Álvarez 8, Galindo 30, Dilligard 10, Silveira 5, San Miguel 7, Delgado 6, Agarbado 4.

Goes : Acosta 19, Vázquez 8, Adeleke 26, García 5, Meira 19, Withers 9, de Gouveia 13, Pereira 3, Guerra 0.

MARCADOR : Por cuartos: Goes 34-14, Goes 51-32, Goes 67-50

ÁRBITRO : Héctor Uslenghi, Alberto Arenas, Gastón Rodriguez.