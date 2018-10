Peñarol declara

Paolo Montero actual entrenador de los carboneros habló con el programa A Fondo de AM 1010 en la mañana de ayer. Cuando le preguntaron qué sería de su futuro sino es confirmado como entrenador del primer equipo mirasol fue bien claro, “A tercera no vuelvo más”. Fue contundente como en su época de jugador. Ya más profundidad manifestó que, en diciembre hay elecciones que no le interesa meterse y que se siente listo para dar un paso hacia adelante en su carrera.

En su debut como técnico del plantel principal aurinegro, el ex jugador de Juventus de Italia logró un claro 4 a 0 a favor y el actual presidente y también candidato para las elecciones del próximo 13 del próximo mes, Juan Pedro Damiani expreso ”Es lindo que Paolo nos complique la vida así”. Dado el buen nivel de juego mostrado el pasado sábado.

Por otra parte, la danza de contratos que se vencen y las declaraciones de los jugadores no se hacen esperar como por ejemplo la de Fabián “Lolo” Estoyanoff, cuyo contrato vence al terminar el año, y expreso en conferencia de prensa luego del cotejo de la duodécima fecha frente a los Bichos Colorados que:”Mi idea es quedarme y renovar”. El delantero manya, mira más allá y quiere revancha de lo vivido en este semestre.